盤中速報 - 恆生科技指數上漲208.21點至5419.71點，漲幅4%

川普最新民調拉警報！65%不滿通膨處理、整體反對率飆至60%

擴產也來不及！全球記憶體荒將成AI競爭關鍵瓶頸 又一矽谷大老發聲示警

川普下達「48小時最後通牒」！美伊核談判現轉機、若破局恐直接斬首哈米尼？