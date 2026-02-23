盤中速報 - 恆生科技指數上漲208.21點至5419.71點，漲幅4%
截至台北時間23日10:41，恆生科技指數上漲208.21點（或4%），暫報5419.71點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.78%
- 近 1 月：-9.56%
- 近 3 月：-3.41%
- 近 6 月：-7.72%
- 今年以來：-5.52%
焦點個股
化肥及農用化合物概念領漲+14.23%。其中 玖源集團(00827-HK) 上漲 82.35% ; 中化化肥(00297-HK) 上漲 3.13% ; 中國心連心化肥(01866-HK) 上漲 2.84% 。
衛星及無?通訊概念領漲+7.15%。其中 中播數據(00471-HK) 上漲 16.13% ; 亞太衛星(01045-HK) 上漲 2.42% ; 中國鐵塔(00788-HK) 上漲 2.01% 。
