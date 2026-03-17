鉅亨網新聞中心 2026-03-17 16:49

港股主要指數周二 (17 日) 開高，但午後回落震盪。截至收盤，恒生指數小漲 0.13%，報 25868.54 點；恒生科技指數收跌 0.08%，報 5107.64 點；國企指數小幅上漲 0.12%。市場整體情緒在反彈後轉趨謹慎。

盤面上，證券及經紀板塊表現最為亮眼。耀才證券金融公告稱，螞蟻集團的要約收購已獲監管審批，預計 3 月底完成交割，刺激其股價飆升 46.71%。此外，中信證券與廣發證券均漲超 3%。內房股同樣表現強勁，由於市場預期一線城市需求率先止跌，旭輝控股集團漲逾 5%，龍湖集團漲逾 4%，融創中國更漲超 8%。受輝達 GTC 大會帶動，被譽為「Token 第一股」的迅策大漲 36.74%。

‌



然而，昨日領漲的半導體與芯片板塊今日集體回調，兆易創新大跌 6.4%，華虹半導體跌 3.3%，瀾起科技跌超 5%。光通信、煤炭及石油等能源板塊全天表現弱勢，長飛光纖光纜重挫逾 12%。

針對後市，機構觀點存在分歧但普遍關注地緣政治影響。高盛警告，隨著伊朗戰爭進入第三週，若原油價格在極端衝擊下漲至每桶 150 美元，標普 500 指數恐暴跌 19%。中金公司則指出，港股科技板塊市盈率已達均值下方一倍標準差，RSI 指標顯示處於超賣水位，具備左側布局機會。