鉅亨網新聞中心 2026-02-20 10:40

儘管美國與荷蘭政府持續加強對先進半導體設備的出口管制，2025 年最新的財報數據卻呈現出令市場意外的結果—中國依然是 ASML 全球最大的買家。在極紫外光 (EUV) 與先進浸潤式深紫外光 (DUV) 曝光機 (光刻機) 遭到禁售的情況下，中國企業透過對成熟製程設備的「買買買」，支撐了 ASML 近三分之一的銷售額。

中國穩居ASML最大市場 自主化鏈條加速成形(圖:shutterstock)

營收逆勢增長，成熟製程成關鍵

根據 2025 年數據，ASML 全年總營收達 327 億歐元，其中曝光機銷售額約 246 億歐元。中國市場貢獻了超過 80 億歐元，占其曝光機總銷售額的 33%，不僅蟬聯全球第一，甚至較 2024 年有所增長。這背後的核心驅動力在於中國正大規模擴建晶圓廠以提升晶片自給率，而這產生了對曝光機無法抑制的剛性需求。

由於高端設備受限，中國將重心轉向成熟製程。ASML 的「乾式」DUV 設備在生產電源管理晶片、感測器及電動車所需晶片中發揮關鍵作用。報導指出，雖然這些技術並非最頂尖，但在數位化、氣候變遷與電動車轉型趨勢下，市場對此類「簡單晶片」的需求正快速飆升。

自主研發的「技術護城河」

面對外部封鎖，ASML 技術長 Martin van den Brink 發出預警，認為封鎖只會強化中國自主創新的決心。他指出，中國正利用其占全球 60% 的消費性電子製造規模，加速技術迭代，並建構從材料到設備的本土化體系，形成一道「技術護城河」。

目前，中國本土企業如中微半導體、北方華創已在蝕刻與沉積設備上取得突破。儘管在曝光機核心技術上仍與 ASML 有所差距，導致短期內難以完全替代進口，但上海微電子等機構正持續優化國產曝光機，長江存儲也已開始採用國產設備取代部分進口。

結構性競爭的重塑