鉅亨網新聞中心 2026-02-19 15:10

美國在人工智慧領域的絕對主導地位，正受到前所未有的挑戰。TS Lombard 首席中國經濟學家兼亞洲研究主管 Rory Green 近日在 CNBC 的採訪中直言，美國對科技與 AI 的「被感知的壟斷」已經被中國打破，並警告這場「中國技術衝擊」僅僅是個開端。

美國AI「壟斷神話」破功？分析師警告：中國「技術衝擊」才剛開始(圖:shutterstock)

Green 指出，中國在 AI、DeepSeek 以及電動汽車等領域的進展，正推動其「迅速向價值鏈上游攀升」。

他強調，這是歷史上第一次有一個新興市場經濟體站在科學與技術的前沿。中國目前的競爭策略是將「接近主導市場水準」的技術能力與「新興市場的生產成本」相結合，並依托其龐大的供應鏈體系形成巨大優勢。

為了加速這場科技敘事的推進，北京方面在去年低調設立了規模達 600.6 億元人民幣 (約 86.9 億美元) 的國家人工智慧基金，並推出「AI+」行動計畫，旨在將 AI 廣泛嵌入經濟、產業與社會的各個層面。

分析顯示，一個以中國技術體系為核心的「中國科技圈 (China tech sphere)」完全可能成形。由於中國是全球大多數國家的主要貿易夥伴，特別是在新興與前沿經濟體中，這種影響力正延伸至科技領域。

對於那些不將中國視為國家安全威脅的發展中經濟體而言，相對於成本更高的美歐替代方案，「低成本的中國技術」——包括華為、5G、電池、太陽能、AI 以及配套的低成本人民幣融資，顯然更具吸引力。

Green 大膽預測，在未來的 5 到 10 年內，世界上可能有大部分的人口都運行在「中國技術棧」之上。就連 Google DeepMind 執行長 Demis Hassabis 也坦言，中國的 AI 模型能力與西方的差距比想像中更接近，可能僅落後「幾個月」而已。

相較於中國的穩步推進，美國科技巨頭則陷入了巨額支出的軍備競賽。亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US)、Meta(META-US) 與 Alphabet (GOOGL-US) 等「超大規模雲端廠商 (hyperscalers)」今年在 AI 上的資本開支總額最高可達 7000 億美元。然而，如此龐大的投資引發了市場對投資回報率 (ROI) 的集體焦慮，甚至一度導致科技巨頭市值蒸發約 1 兆美元。