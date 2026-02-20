search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

知情人士：川普考慮對伊朗發動「有限規模」初步打擊

鉅亨網編譯鍾詠翔

美國方面消息稱，美國總統川普正權衡對伊朗發動一次「有限規模」的初步軍事打擊，以迫使伊朗接受美國提出的核協議要求。

cover image of news article
川普考慮對伊朗發動「有限規模」初步打擊。（圖：Shutterstock）

知情人士透露，若獲得授權，該行動可能在數日內展開，目標將鎖定少數軍事或政府設施，意在向德黑蘭施壓，而非立即發動全面戰爭。相關方案被視為分階段行動的第一步。


若伊朗仍拒絕按美方要求停止鈾濃縮活動，美國可能進一步擴大行動範圍，對伊朗政權相關設施展開更廣泛打擊，甚至不排除以動搖德黑蘭政權為目標。

川普周四（19 日）稍早前表示，伊朗有「10 至 15 天」的時間達成協議，否則將面臨「嚴重後果」。當前美伊圍繞核問題的緊張局勢持續升級，美國在中東的軍事部署明顯增強。


文章標籤

美國川普伊朗TOP

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty