知情人士：川普考慮對伊朗發動「有限規模」初步打擊

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-20 11:27

美國方面消息稱，美國總統川普正權衡對伊朗發動一次「有限規模」的初步軍事打擊，以迫使伊朗接受美國提出的核協議要求。

川普考慮對伊朗發動「有限規模」初步打擊。（圖：Shutterstock）

知情人士透露，若獲得授權，該行動可能在數日內展開，目標將鎖定少數軍事或政府設施，意在向德黑蘭施壓，而非立即發動全面戰爭。相關方案被視為分階段行動的第一步。

若伊朗仍拒絕按美方要求停止鈾濃縮活動，美國可能進一步擴大行動範圍，對伊朗政權相關設施展開更廣泛打擊，甚至不排除以動搖德黑蘭政權為目標。