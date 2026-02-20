知情人士：川普考慮對伊朗發動「有限規模」初步打擊
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國方面消息稱，美國總統川普正權衡對伊朗發動一次「有限規模」的初步軍事打擊，以迫使伊朗接受美國提出的核協議要求。
知情人士透露，若獲得授權，該行動可能在數日內展開，目標將鎖定少數軍事或政府設施，意在向德黑蘭施壓，而非立即發動全面戰爭。相關方案被視為分階段行動的第一步。
若伊朗仍拒絕按美方要求停止鈾濃縮活動，美國可能進一步擴大行動範圍，對伊朗政權相關設施展開更廣泛打擊，甚至不排除以動搖德黑蘭政權為目標。
川普周四（19 日）稍早前表示，伊朗有「10 至 15 天」的時間達成協議，否則將面臨「嚴重後果」。當前美伊圍繞核問題的緊張局勢持續升級，美國在中東的軍事部署明顯增強。
- 走進半導體 探索科技核心力量
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- UFO真相要揭曉？川普下令解密外星檔案
- 〈能源盤後〉國際油價飆升至6個月高位 市場憂慮供應中斷
- 美股恐續墊底？避險基金經理人放空美國、押注新興市場：溢價高達40%
- 美對台軍售卡關原因曝！美官員：習近平施壓、川普避欲免影響4月初訪中行程
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇