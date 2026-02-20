台灣爸媽最怕「美國人」子女離婚被分走財產？PwC授3絕招幫你守「金庫」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-02-20 22:18

資誠（PwC Taiwan）指出，台灣父母在規劃贈與或遺產給美籍子女時，最擔心的莫過於子女若面臨離婚，財產是否會被視為婚姻共有而遭對半平分。資誠美國業務負責人蘇宥人強調，資產是否具備個別性，關鍵在於居住州的法律規定以及是否簽署婚姻協議。雖然繼承或受贈資產原則上屬個人財產，但若子女在婚後將資金與配偶混同，或未留意特定州別對資產孳息（如利息、股利）的認定，原本的保護屏障恐將失效。

最怕「美國人」子女離婚被分財產？PwC傳3招築起防火牆（圖: shutterstock）

資誠聯合會計師事務所針對跨國家庭財產傳承提出專業建議。蘇宥人表示，美國各州對於夫妻財產的認定主要分為共同財產州（Community Property）與普通法財產州（Common Law）。在加州、德州、華盛頓州等共同財產州，婚姻期間賺得的財產推定為夫妻各半；而普通法財產州則傾向以名義與收入歸屬來判定。

‌



即便在共同財產州，婚前擁有的資產、繼承或受贈得來的財產，通常被視為「個別財產」。然而，實務上最常見的危機在於資金混同（Commingling）。若子女將繼承的款項存入與配偶的共同帳戶，或用於共同購屋並登記為共有名義，甚至因長期往來導致資金無法溯源，法院極可能判定該資產已轉換為婚姻財產。資誠建議，應要求子女將受贈款項存放於專用帳戶，並嚴格保存契據與對帳單。

另一個爭議點在於資產產生的「孳息」。蘇宥人提醒，在德州與路易斯安那州，個別資產在婚後產生的收益，依法傾向認定為夫妻共有，除非雙方透過婚姻協議另行約定。相對地，加州與華盛頓州則較保障個別資產的孳息性質。此外，聯邦報稅身分（如夫妻合併申報 MFJ）雖不直接改變財產所有權，但若在稅務申報時的立場與財產主張不一致，可能在離婚訴訟中成為不利證據。

以 Mahoney–Buntzman 案例為例，丈夫雖主張售產獲利為個人財產，但因報稅時將其申報為營業收入而非資本利得，最終被法院認定為婚姻財產。相反地，在 Giannuzzi 案例中，妻子雖與丈夫聯合報稅並以繼承股票作為貸款抵押，但因始終保持股票登記在個人名下，法院仍裁定其為個別財產。這顯示「報稅身分」不等於「所有權轉換」，但文件證明的一致性至關重要。

針對美籍子女的資產防護，資誠提出三大務實做法：首先是深入了解居住州的夫妻財產制度；其次是儘早簽署有效的婚前或婚後協議，明確劃定資產與孳息歸屬；最後則是日常生活中應嚴格區分個別與共同資金，並妥善保存所有交易紀錄。