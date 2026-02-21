0050勇奪2025親子存股冠軍！壓歲錢22年翻15倍 滾出百萬留學基金

search icon



鉅亨網記者陳于晴 台北

元大台灣 50(0050-TW)2025 年風光無限，席捲定期定額、總投資人數冠軍，大型證券商公布的親子理財熱門標的，同樣由 0050 拔得頭籌，顯示新時代的爸媽相對更加重視理財成長性，不少人在孩子出生後馬上開立帳戶，並選擇 0050 當作核心存股標的，若是在 22 年前剛上市就用壓歲錢買進一張，如今資產翻了 15 倍達近百萬，可直接作為出國留學基金之用。

據永豐金證券公布，永豐金證券平台最受歡迎親子存股標的，由 2025 年最熱門的 0050 奪下第一；元大證券也指出，台股定期定額的未成年扣款人數較 2024 年顯著增長，每月投資金額集中落在 5000 元至 1.5 萬元，投資標的同樣由 0050 居冠。


法人指出，過去爸媽習慣幫孩子開銀行帳戶、郵局帳戶存錢，但與其讓錢躺平，不如用錢賺錢，現在爸媽更流行幫孩子開證券帳戶存 0050，光是 2025 年的報酬率就高達 38%，還能夠順便讓孩子培養理財觀念，不輕易將零用錢、壓歲錢吃喝玩樂花掉，可說是有存 0050 就「贏在起跑點」。

從長期投資角度，如果是在 22 年前 0050 剛上市之際，父母就為小孩買進，用這段期間 0050 報酬率約 1500% 計算，當小孩大學畢業時，原來的 6 萬元就已經變成近 100 萬元，普通的壓歲錢變成孩子的第一桶金、創業基金，甚至是留學深造的夢想門票。

不少證券商呼應父母為小孩理財需求，陸續推出兒童存股方案，如擁有全台灣最多據點的元大證券，提供「未成年開戶懶人包」，大幅降低臨櫃開戶的障礙；凱基證券則推出「凱基高財生」計畫定期定額投資 100 元起、開戶享 0 元手續費優惠加 3000 抵用金。

理財專家指出，為孩子理財首重及早開始，剛出生就可以開證券帳戶，7 歲以下的小朋友不用到現場，由父母雙方代理臨櫃辦理；7 歲以上則要小孩、父母一起到現場。專家建議可以把握馬年新春，透過小孩子的第一個證券帳戶開始投資 0050。

※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。


