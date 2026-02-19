鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-02-19 10:50

成立 26 年的日本 BNPL 領導品牌 Net Protections，2021 年於日本東京證交所風光掛牌上市，而進軍台灣 8 年的子公司 AFTEE 今年也迎來一位「技術宅」新任總經理—山崎 竜彗，他從僅有 3 人的初創團隊成員，一路成長為帶領 50 人團隊的領航者，他與現任董事長角元友樹正以獨特的「技術思維」重新定義台灣 BNPL(先買後付) 市場。

從 CTO 轉向管理職 執著於「難題」的技術初心未變

關於投入 BNPL 領域的初心，山崎分享他自東北大學畢業後加入日本 Net Protections 集團的契機，起源於與前輩角元友樹的一次深度對話，兩人皆是技術出身，當時，他質疑若 AI 預測消費者有 90% 的不付款機率，是否應直接拒絕？

角元卻反問：利用技術力量，為被大眾認為「有問題」的人提供服務，這與單純過濾優質客戶相比，哪一個才是有價值的事？也因此點燃了山崎對 BNPL 的興趣，他想挑戰看起來最難、但能用技術解決的問題。

今年起從 CTO 轉向管理職，山崎認為他心態上並非劇烈轉變，而是需要平衡，他表示，BNPL 系統的核心是數據，沒有 Data 就沒有好的 Output ，過去他專注於邏輯分析，現在則必須同時兼顧商務開發，以獲取更多資料來源，確保在擴大合作加盟店與優化風控模型之間取得完美的平衡。

融合台日職場 靈活彈性與職人精神的碰撞

在台工作八年，雖無正規學習中文，但山崎已經練就一口流利的中文，他也敏銳地觀察到台日文化的差異，他直言，台灣人溝通極其直接、追求效率，傾向「快狠準」地解決問題；相較之下，日本職場重視上下級、集體決策，常需多次會議達成共識。不過，他目前為止也只有一份工作的經驗，而 Net Protections 本身也是偏向有活力、用技術說話的新創公司。

同事眼中的山崎，是一位對技術充滿熱情、發現漏洞會像小孩一樣興奮的「瘋狂科學家」，如今擔任管理職，他分享了影響他最深的一段林肯名言：「在大事上，若沒把握更有道理就讓步；在小事上，即便百分之百正確，讓步也無妨。」 山崎的謙遜與圓融，正帶領 AFTEE 走向更具包容力且靈活的企業文化 。

室內派的短歌、哲學生活 主觀感受 100% 融入台灣

工作之餘，山崎偏好室內休閒活動，他透露，自己幾乎每天都會創作日本「短歌」(音節數為 5-7-5-7-7)，並沉浸於閱讀，各種類型都有涉獵，但特別熱衷歷史與哲學書籍，他享受思考的過程。

雖然自認不常出遊，但他曾挑戰與角元單車旅遊，完成花東 200 公里的騎行，整體來說，最喜歡的城市還是台北，但近期的他，開始喜歡上台中的慢活節奏，他認為，那種遠離台北緊湊感的 Slow Life，是非常舒適的狀態。

山崎說，現在的他，主觀感受上已經 100% 融入台灣了，甚至笑稱「回日本反而像出國旅遊，在台灣生活比較放鬆。」對於未來計畫在台灣留多久，他坦言沒有目標，現在做的是他喜歡做的事情，那麼就會一直做下去。