鉅亨網新聞中心 2026-02-20 09:10

由中國北京大學電子學院王興軍教授團隊領銜，聯合鵬城實驗室、上海科技大學及國家信息光電子創新中心等科研團隊，在光通信與 6G 領域取得重大進展。該研究成功研發出「光纖—無線一體化融合通信系統」，有效解決了光纖通信與無線通信在信號架構與硬件上長期存在的「帶寬鴻溝」，相關成果於 2026 年 2 月 19 日發表於國際頂尖期刊《自然》。

此系統的核心在於一塊頻寬超過 250GHz 的集成光子晶片，其頻寬能力被形容為將「鄉間小道」爆改為「超百米寬的多車道超級高速」。基於此技術，團隊一口氣刷新了三項世界紀錄：包括調製器頻寬突破 250GHz、光纖單通道傳輸速率達 512Gbps，以及無線單通道傳輸速率達 400Gbps。

在實驗演示中，系統成功支撐起 86 路 8K 高清視頻同時實時接入，傳輸頻寬較現行的 5G 標準提升了 10 倍以上。

對中國研究者來說，這項突破不僅在於速率的提升，更實現了關鍵技術的自主研發。所有設備均基於全國產集成光學工藝平台製備，成功繞開了對國外先進微電子製程的依賴，為中國在半導體領域實現「換道超車」開闢了新路徑。

此外，系統還導入了「AI 大腦」，利用新的神經網絡算法解決複雜干擾問題，確保信號在有線與無線間切換時的穩定性。