2026-02-18

日本第 221 屆特別國會今 (18) 日召集，首相高市早苗預計將在眾參兩院的首相指名選舉中，再度當選日本首相，並於當晚成立「第二屆高市內閣」。由於高市政府自 2025 年 10 月成立至今僅約 4 個月，新內閣將採原班人馬，全體閣僚預料都會留任。

高市早苗今將連任首相 估第二屆內閣原班人馬上路 (圖：shutterstock)

據日媒報導，眾議院今天上午將先在本會議中選出新任議長與副議長，議長人選預計由自民黨籍森英介出任，副議長則由「中道改革聯合」的石井啟一擔任。隨後，眾參兩院將舉行首相指名選舉，高市料將順利連任，並立即完成組閣程序。

高市在獲得指名後，將前往皇居參加首相親任式，並完成閣僚認證等儀式，之後預計召開記者會，對外說明新內閣施政方向與國會應對策略。

本次特別國會會期預計長達 150 天，至 7 月 17 日止。由於今年 1 月眾議院解散導致審議時程延後，2026 年度預算案進度明顯落後往年，政府已規劃儘快在特別國會中提出預算案，爭取加速審議。

高市日前也向自民黨內表態，預算案與稅制改正相關法案必須在年度末前完成立法，並將呼籲在野黨配合，盼能以最快速度推動通過。