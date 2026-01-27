鉅亨網編輯林羿君 綜合報導
中國機器人巨頭宇樹科技（Unitree）宣布成為「中央廣播電視總台 2026 年春節聯歡晚會」機器人合作夥伴。這是宇樹科技繼 2021 年及 2025 年後，第三度與春晚結緣，預計將於除夕夜為全球觀眾帶來一場頂尖的人工智慧科技盛宴。
宇樹科技與春晚的緣分由來已久。2021 年牛年春晚，宇樹自主研發的機器牛「犇犇」首次亮相，以其活靈活現的動作博得滿堂彩；2025 年蛇年春晚，宇樹人形機器人參與了由名導張藝謀執導的節目《犇犇》，引發廣泛關注與「現象級」討論。
隨著 2026 年馬年春晚臨近，機器人軍團實力更勝以往。除了宇樹科技外，銀河通用機器人（2026 年春晚指定具身大模型機器人）與魔法原子（馬年春晚智慧機器人戰略夥伴）亦已宣布加入合作陣容。
在官宣春晚合作之際，宇樹科技也針對近日網路流傳的銷售數據進行了正式澄清。公司 22 日發布聲明指出，過去一個月網上流傳關於宇樹 2025 年出貨量的不實訊息，公司此前從未對外揭露相關數據。
根據宇樹科技公布的官方數據，公司 2025 年的實績遠超第三方研究機構的預估。聲明明確指出，該年度宇樹純人形機器人的實際出貨量已超過 5,500 台，此數字係指實際交付給終端客戶的數量，不包含訂單未交數。
同時，其本體量產下線數量也已超過 6,500 台。需要注意的是，上述數據均僅統計純人形機器人產品，不含雙臂輪式等其他類型的機器人。
此前，全球市場研究機構 Omdia 曾發布報告預測，2025 年全球人形機器人總出貨量約為 1.3 萬台，並預估宇樹科技出貨量為 4,200 台，市佔率約 32%。
然而，根據宇樹今日公布的實際數據超過 5,500 台，出貨表現比 Omdia 的預測高出約 31%。這顯示中國機器人企業在具身智能與量產能力上的進度，已大幅領先全球。
宇樹科技表示，期待在 2026 年春晚舞台上展示最新的研發成果，向世界展示中國具身智能機器人的科技實力。
