鉅亨網編譯余曉惠 2026-02-14 07:34

國際油價周五 (13 日) 小漲，數據顯示美國通膨整體而言趨於和緩，抵銷了石油輸出國家組織及盟友 (OPEC+) 可能恢復增產的疑慮。

〈能源盤後〉油價因美通膨趨緩回升 周線仍收黑 (圖:Shutterstock)

布蘭特原油期貨收高 23 美分或 0.30%，收在每桶 67.75 美元。

美國西德州中級原油 (WTI) 上漲 5 美分或 0.08%，收在每桶 62.89 美元。

兩種基準原油本周都下跌，布蘭特跌 0.5%，西德州跌 1%，主因是周四跌幅較重。

受汽油價格下跌和租金通膨放緩影響，美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 漲幅低於預期。

BOK Financial 交易高級副總裁 Dennis Kissler 說：「通膨似乎正在趨穩。我認為這可能推動利率繼續小幅下滑。而利率下滑對經濟而言是正面的。」

他補充道：「利空因素在於 OPEC 可能進一步小幅增產。」

油價早盤曾一度下跌，路透報導，考量到夏季用油高峰期即將到來，以及美伊關係緊張推升油價，OPEC 傾向 4 月起恢復增產。

供應方面，貝克休斯數據顯示美國本周石油鑽井平台數減少三座，為 409 座。

本周稍早，市場擔憂美國可能因核計畫問題攻擊中東石油生產國伊朗，一度讓油價走強。但隨著美國總統川普周四表示，華盛頓可能在下個月與伊朗達成協議，使油價回落。

儘管如此，美國官員在周五表示，五角大廈正將一艘航空母艦從加勒比海調往中東。此舉代表中東地區部署兩艘航母，意味著美伊緊張局勢正在急劇升溫。

與此同時，俄羅斯周五表示，新一輪關於烏克蘭問題的和平談判將於下周舉行。

分析師 Kissler 表示，與伊朗及俄羅斯的談判將是近期市場的驅動力，並指出，近期全球原油供應依然充裕，且原油期貨價格中可能已包含每桶 5-7 美元的地緣政治溢價。

另一方面，美國周五放寬對委內瑞拉能源部門的制裁，核發兩項通用許可，代表允許全球能源公司在該石油輸出國組織 (OPEC) 成員國經營油氣項目，並允許其他公司進行合約談判、以帶進新投資。

美國能源部長 Chris Wright 在周四受訪時表示，由美國控制的委內瑞拉石油銷售額目前已累計超過 10 億美元，且在未來幾個月內將再帶來 50 億美元的收入。