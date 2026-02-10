〈能源盤後〉油價盤整觀望 市場等待外交與庫存訊號

鉅亨網編譯許家華 2026-02-11 06:23

原油期貨價格週二 (10 日) 變動有限，市場觀望美國與伊朗外交關係進展、俄烏戰爭停火可能性，以及美國經濟與原油庫存數據等多項因素。

（圖：REUTERS/TPG）

布蘭特 (Brent) 原油期貨下跌 0.24 美元(跌幅 0.3%)，收在每桶 68.80 美元。

美國西德州中級原油 (WTI) 期貨下跌 0.40 美元(跌幅 0.6%)，收在每桶 63.96 美元。

能源顧問公司 Gelber & Associates 分析師在報告中指出，交易員目前「在外交訊號、最新庫存數據，或供應是否真正受到影響 (而非僅停留在威脅層面) 出現更明確訊號前，不願大幅押注多空方向」。

伊朗外交部發言人週二表示，與美國的核談判讓德黑蘭得以評估華府立場嚴肅程度，並顯示雙方有足夠共識持續推動外交進程。

美伊外交人員上週透過阿曼斡旋進行會談，試圖恢復外交接觸；此前美國總統川普在區域部署海軍艦隊，引發市場對軍事行動升級的擔憂。PVM 石油分析師 Tamas Varga 表示，市場仍聚焦美伊緊張局勢，但若沒有具體供應中斷跡象，油價可能開始走低。

全球約五分之一石油需經由阿曼與伊朗之間的霍爾木茲海峽 (Strait of Hormuz) 運輸，使該區域任何衝突升級都可能對全球供應造成重大衝擊。伊朗與 OPEC 成員沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、科威特與伊拉克，多數原油皆透過該海峽出口，主要銷往亞洲。根據美國能源資訊署 (EIA) 資料，伊朗 2025 年為 OPEC 第三大原油生產國，僅次於沙烏地阿拉伯與伊拉克。

在俄烏戰爭方面，歐盟外交政策負責人 Kaja Kallas 週二表示，將提出一份歐洲應向俄羅斯要求的讓步清單，作為終止戰爭協議的一部分，此舉亦被視為壓縮俄羅斯能源收入。根據 EIA 數據，俄羅斯 2025 年為全球第三大原油生產國，僅次於美國與沙烏地阿拉伯。

市場消息指出，印度國營 Indian Oil Corp 購買 600 萬桶來自西非與中東的原油，顯示印度在推動與美國貿易協議的過程中，正降低對俄羅斯原油依賴。另一方面，EIA 表示，美國擴大對委內瑞拉的能源許可，預計將使該南美 OPEC 成員國於 2026 年中期恢復至美國 2025 年 12 月海上封鎖前的產量水準。

美國經濟數據方面，12 月零售銷售意外持平，主因家庭減少汽車與其他高價商品支出，顯示消費與經濟成長可能在新年初放緩。市場本週將密切關注美國經濟數據，包括週三公布的 1 月非農就業報告與週五公布的通膨數據，以研判聯準會利率政策方向。

聯準會等央行透過升降利率控制通膨。川普持續施壓聯準會降息，降息雖能降低借貸成本並刺激經濟與能源需求，但也可能推升通膨風險。