鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-02-13 04:53

美國總統川普週四 (12 日) 表示，美國必須與伊朗達成協議，並警告若談判破裂，後果將「非常慘烈」。他並對談判進展表達樂觀，稱美伊之間有望在未來「一個月內」達成協議。

川普：美伊必須達成協議 否則後果「非常慘烈」 (圖：shutterstock)

國際油價週四回落，美伊緊張局勢未解，全球股市走弱，市場風險趨避情緒升溫，壓抑原油買氣，西德州中質原油 (WTI) 單日下跌約 2.8%，收在每桶 63 美元下方。

‌



川普週四向媒體表示：「美方就伊朗核計畫的談判可能長達一個月，我們必須達成協議，否則後果會非常慘烈，非常慘烈。」

同時，他透露，自己願意與伊朗官員進行更長時間的對話，「我想談多久就談多久。與伊朗的協議最終取決於我。」

此外，川普還表示，以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 並未提出要停止談判的要求，雙方也從未就此議題進行討論。

川普的最新表態，出現在美伊關係仍處於高度緊張之際，美方正不斷強化軍事威懾力道。近期美國已逐步強化中東軍事部署，包括自南海調派「亞伯拉罕・林肯號」進入阿拉伯海，同時增派戰艦、防空系統與戰機中隊。

川普週二 (10 日) 表示，他正考慮增派第二支航母至中東，若與伊朗的談判未能取得成果，美方將具備採取軍事行動的準備。

《華爾街日報》週三 (11 日) 報導，美國官員透露，五角大廈已指示第二支航空母艦打擊群進入部署準備狀態，準備前往中東地區，以因應美軍可能對伊朗採取軍事行動的情勢升溫。

三名美國官員週三透露，美國國防部已要求第二支航母打擊群做好部署準備，但川普尚未正式簽署命令，相關計畫仍可能調整。

官員指出，五角大廈正準備在兩週內部署該航母打擊群，艦隊可能從美國東岸出發。其中，「喬治・ H ・ W ・布希號」航空母艦目前正在維吉尼亞州外海完成一系列訓練演習。

若部署成行，第二支航母預計將加入目前已在區域內的「亞伯拉罕・林肯號」航空母艦，形成雙航母打擊群態勢。

官員指出，若第二支航母艦隊打擊群進駐，將是近一年來首次出現兩支美國航母同時在中東部署的情況。上一次類似規模的雙航母部署，出現在 2025 年 3 月，當時「哈利・ S ・杜魯門號」與「卡爾・文森號」曾在中東執行針對葉門胡塞武裝的作戰任務。