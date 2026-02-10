道瓊尾盤漲幅差點全吐 川普或增派第二支航母艦隊駛向伊朗

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-02-11 05:50

《Axios》週二 (10 日) 獨家報導，美國總統川普受訪表示，若與伊朗的談判未能達成協議，他正考慮向中東增派第二支航空母艦打擊群，以便在外交破局時，為可能的軍事行動預作準備。

川普考慮增派第二支航母艦隊駛向伊朗 道瓊尾盤急縮 (圖：shutterstock)

川普在接受 Axios 專訪時指出，美國與伊朗上週五已在阿曼恢復談判，為自 6 月為期 12 天衝突以來首次，但華府同時也在波斯灣展開大規模軍事部署。

他強調，「要嘛我們達成協議，要嘛就得像上次一樣採取非常強硬的行動。」

川普表示，美伊第二輪談判預計將於下週舉行。他並透露，美方已有「一支艦隊正在前往」，另有一支可能也會出動，顯示美國正在同步加大軍事壓力。下

一輪美伊會談的日期和地點尚未公布，但一名美國官員證實，美國政府內部確實曾討論增派第二支航母打擊群至中東。

目前美軍已部署「亞伯拉罕．林肯號」航母打擊群 (USS Abraham Lincoln CVN-72)，編制包括戰機、戰斧巡弋飛彈與多艘軍艦。先前在加薩戰爭期間，美軍也曾在該地區長時間維持兩艘航母同時部署。

《路透》引述官員透露，目前在亞洲的「喬治華盛頓號」航空母艦 (CVN-73) 和位於美國東海岸的「喬治 ·H·W· 布希號」航空母艦 (CVN-77) 是最有可能的候選艦艇，但它們距離中東至少還有一週的時間。

另外，五角大廈也可能從加勒比海部署「福特號」航空母艦 (CVN-78) 。

儘管軍事部署升級，川普仍對外交路徑表示樂觀。他稱伊朗「非常想要達成協議」，並認為在軍事威脅之下，伊朗本輪談判的態度比過去更為認真。

回顧 6 月對伊朗核設施發動攻擊的決策，川普稱，當時伊朗「不相信美國真的會動手」，因此「把自己玩過頭了」。

不過，本次美伊談判的主要摩擦點仍在於伊朗公開堅持，除核計畫外不願就其他議題談判，即便在核議題上，也不會放棄其濃縮鈾權利。這使得華府與以色列的鷹派人士認為，若全面協議難以達成，川普最終可能轉向軍事選項。

受地緣政治擔憂相對緩解的影響，國際油價週二出現回落。美國西德州中質原油 (WTI) 價格約報每桶 63.90 美元

伊朗外交部發言人貝卡伊 (Esmaeil Baqaei) 近日指出，第一輪會談結束後，各方已在部分議題上取得理解與共識，並將持續推動外交進程。