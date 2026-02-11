〈房產〉去年全台預售屋交易量急凍 新竹縣市交易量年減82%最劇烈

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-11 12:27

在信用管制續行、房貸條件嚴峻的影響下，2025 年全台預售屋市場買氣明顯降溫。房仲業者比較 2024 年與 2025 年七大都會區和全台預售屋交易狀況發現，全台預售屋交易量從 12.2 萬件大幅下滑至 3.6 萬件，年減幅高達 70.3%，顯示預售市場進入明顯的量縮階段，購屋族進場態度趨於保守。

去年全台預售屋交易量急凍 新竹縣市交易量年減82%最劇烈。(鉅亨網記者張欽發攝)

細看七大都會區的個別預售屋交易表現，雙北市年減幅約 4-5 成，桃園以南五大都會區均衰退 7 成以上。其中，新竹縣市減幅最為劇烈，交易量從 2024 年的 6937 件，降至 2025 年的 1227 件，年減高達 82.3%。

‌



永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，信用管制持續、貸款審核仍有限制，加上市場對未來房價上漲預期已被扭轉，使得購屋族進場態度明顯保守，預售屋市場買氣快速降溫，成交量大幅萎縮。而新竹縣市之前因為科技題材正熱，促使當地預售屋價格水漲船高，衝擊當地購屋及剛需族群，因此交易量減幅最重，一個月幾乎只剩 100 件交易量。

在全台七都中，新竹縣市交易量減幅最為明顯，2025 年全年預售屋交易量僅 1227 件，較 2024 年的 6937 件大減 82.3%，為七都中交易衰退幅度最高的區域，平均單月交易量僅剩下約百件左右，市場明顯轉趨冷清。陳金萍分析，新竹縣市過去受科技產業題材帶動，預售市場交易熱絡，加上高薪資人才匯聚，當地預售房價基期墊高，但在信用管制持續、投資性需求退場後，市場回歸以自住需求為主，買方態度轉趨謹慎，使得交易量率先出現大幅修正。

除新竹縣市外，雙北以南的主要都會區交易量同樣出現明顯萎縮。桃園、台中、台南與高雄市 2025 年預售屋交易量年減幅皆超過 7 成，顯示在整體金融環境與政策影響下，市場觀望情緒已由北部蔓延至中南部，預售屋市場量能普遍承壓。陳金萍指出，預售屋購買涉及付款期程長、未來變數較多，在市場不確定性升高的情況下，購屋族普遍傾向延後決策，使得預售市場交易動能短期內難以回溫。