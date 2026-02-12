鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-02-13 03:30

美國全國不動產經紀人協會 (NAR) 周四 (12 日) 公布數據顯示，美國 1 月成屋銷售年化總數降至 391 萬戶，較前月大減 8.4%，創 2022 年 2 月以來最大單月跌幅，也為 2023 年 12 月以來最低水準，遠低於市場預估的 418 萬戶。以年比計算，銷售量下滑 4.4%，顯示房市動能仍顯疲弱。

美國1月成屋銷售大減8.4% 創近兩年低點

美國 1 月成屋銷售大減 8.4%，創 2023 年 12 月以來最低水準。(圖：ZeroHedge)

銷售重挫 391 萬戶逼近多年低點

1 月銷售數據反映去年 11 至 12 月簽約情況，部分分析認為，月中大規模冬季風暴可能延後部分交屋，但亦有觀點指出，合約多在風暴前已簽訂，天候因素未必是主因。西部地區銷售跌幅居前，南部亦下滑 9% 至年化 181 萬戶，其餘地區同樣明顯走弱。

四周移動平均數據顯示，整體成交節奏已回落至接近 15 年低點。NAR 首席經濟學家 Lawrence Yun 指出，1 月低於常態的氣溫與降雨，增加了解讀銷售下滑原因的難度，但也坦言銷售表現令人失望。

在價格方面，1 月成屋銷售中位數年增 0.9% 至 39.68 萬美元，創歷年 1 月新高。房屋在市場上的平均天數延長至 46 天，高於去年的 41 天。首次購屋族占比升至 31%，高於去年同期的 28%，但仍低於市場認為健康水準所需的約 40%。全現金交易占比為 27%，低於一年前的 29%。

可負擔性改善 但供給仍不足

儘管銷售低迷，房市可負擔性出現改善跡象。NAR 房市可負擔性指數升至 116.5，為 2022 年 3 月以來最高。1 月房貸利率降至 6.16%，創一年多新低，有助減輕購屋負擔。不過，隨著 10 年期公債殖利率回升及通膨壓力升溫，利率回落動能已放緩。

庫存方面，成屋庫存為 122 萬戶，年增 3.4%，但月減 0.8%。以目前銷售速度計算，需 3.7 個月才能消化現有庫存，較一年前的 3.5 個月略為增加。Yun 表示，若無更長時間的可負擔性改善與更明顯的供給增加，房市復甦恐將延長。

市場對今年走勢看法分歧。部分分析師預期，隨著房價漲幅放緩與借貸成本趨穩，成屋銷售可望回升 1.7% 至 14% 不等。NAR 甚至預估今年銷售量可能成長 14%，前提是庫存增加、房貸利率維持在 6% 附近，且聯準會 (Fed) 今年降息兩次。然而，職位空缺下滑與經濟不確定性仍為房市前景帶來變數。