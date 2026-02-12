鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-02-12 18:40

聯想集團 (00992-HK) 執行長楊元慶周四 (12 日) 表示，預計記憶體短缺將在今年剩餘時間內持續影響全球硬體產業。

聯想楊元慶警告：記憶體短缺為「結構性失衡」 影響將持續整年(圖:shutterstock)

聯想周四公布財報，上季營收受惠於節慶銷售與預期漲價前的提前下單，增長 18% 至 222 億美元，優於市場預期，但淨利潤卻下滑 21% 至 5.46 億美元，反映出零組件成本飆升與大規模業務重組產生一次性費用，所帶來的壓力。

楊元慶指出，由 AI 需求帶動的晶片短缺正嚴重擠壓硬體產業的利潤。上季聯想的記憶體成本已上升 40% 至 50%，而本季的合約價甚至可能較上季翻倍。楊元慶強調，這種供需結構性失衡並非短期波動，預計將持續影響整個 2026 年，甚至可能抑制 PC 與智慧型手機的整體銷量。

聯想財務長 Winston Cheng 透露，公司已採取策略性囤貨，零組件庫存水準較往常高出約 50%，並表示目前儲備的記憶體晶片足以應付 2026 全年的需求。聯想憑藉其大規模採購能力與長期供應商合約，自認比競爭對手更能應對供應鏈衝擊。

雖然聯想已調升產品售價以抵銷成本，但在本季會盡量避免將負擔轉嫁給消費者，以維持銷售增長動能。

與此同時，聯想正加速轉型，斥資 2.85 億美元進行重組，目標是將重點從傳統 AI 訓練轉向企業邊緣運算的「AI 推理」市場。這項重組預計在未來三年內可節省達 2 億美元成本。

儘管目前利潤受損，但聯想的基礎設施方案業務 (ISG) 表現亮眼，營收增長 31% 達 52 億美元，創下季度紀錄，並有望在本季實現扭虧為盈。