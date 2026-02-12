袁志峰 2026-02-13 04:58

今日推介 - 華潤電力 (836, $17.93), 目標價 $19.5, 止損價 $17.2

1) 股市前景

周四港股下跌，成交增加，南向資金維持淨買入。近日中港股市成交轉弱，可能受農曆年長假影響，短線而言，港股將呈上落市，恒指波幅區為 26500-27500 點。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開 56 點，早盤輾轉下滑，午後最多曾跌 334 點，尾市跌幅收窄，收報 27032 點，跌 233 點或 0.9%。成交額按日增 10% 至 2387 億元，1 月份日均成交額 2721 億元。

港股通南向資金淨買入約 46 億元。騰訊 (700)、小米(1810) 及美團 (3690) 錄得 14.3、10.2 及 9.8 億元淨買入。藥明生物 (2269)、紫金礦業(2899) 及泡泡瑪特 (9992) 錄得 3.9、3.5 及 3.0 億元淨賣出。2 月以來累積淨買入約 637 億元，1 月淨買入約 690 億元。

恒指跌 0.9%，成份股 28 升 56 跌 4 持平。紫金礦業 (2899) 漲逾 3%，為升幅最大藍籌。藥明康德 (2359)、新鴻基地產(16)、中石化(386) 及華潤萬象生活 (1209) 升逾 2%。中海油 (883)、中國宏橋(1378)、中華煤氣(3)、華潤電力(836) 及信義光能 (968) 升逾 1%。百威亞太 (1876) 跌逾 5%，為跌幅最大藍籌。聯想 (992)、美團(3690) 及網易 (9999) 跌逾 4%。中生製藥 (1177)、石藥集團(1093) 及海底撈 (6862) 跌逾 3%。友邦保險 (1299)、中信股份(267)、農夫山泉(9633) 及華潤啤酒 (291) 跌逾 2%。翰森製藥 (3692)、泡泡瑪特(9992)、銀河娛樂(27) 及中國海外發展 (688) 跌逾 1%。

恒生科指跌 1.7%，收報 5408 點，成份股 3 升 26 跌 1 持平。大型科技股全線下挫，小米 (1810)、京東(9618) 及快手 (1024) 跌逾 1%，騰訊 (700) 及百度 (9888) 跌逾 2%，美團 (3690) 及網易 (9999) 跌逾 4%。金蝶國際 (268) 跌近 5%，為跌幅最大成份股。聯想 (992) 跌逾 4%。攜程 (9961) 及舜宇光學 (2382) 跌逾 3%。騰訊音樂 (1698) 及嗶哩嗶哩 (9626) 跌逾 2%。京東健康 (6618) 及理想汽車 (2015) 跌逾 1%。商湯 (20) 及美的集團 (300) 漲逾 6% 及 1%，為升幅最大成份股。

板塊方面，大型科技、啤酒、餐飲、旅遊及手機零件股跑輸大市，跌幅居前。百威亞太 (1876) 跌逾 5%，青島啤酒 (168) 及華潤啤酒 (291) 跌逾 3% 及 2%。海底撈 (6862) 及百勝中國 (9987) 跌逾 3% 及 2%。攜程 (9961) 及同程旅行 (780) 跌近 4% 及 1%。舜宇光學 (2382) 及瑞聲科技 (2018) 跌逾 3% 及 1%。

石油、礦產及紙製品股逆市上升。中石化 (386) 及中海油 (883) 升逾 2% 及 1%。五礦資源 (1208) 及洛陽钼業 (3993) 升 2% 及 1%。理文造紙 (2314) 及玖龍紙業 (2689) 升逾 2% 及 1%。

周四上証指數高開 0.1%，早段曾跌 0.2%，其後倒升 0.2%，午後窄幅震盪，收報 4134.02 點，升 0.05%。深証成指升 0.9%。科創 50 指數升 1.8%。滬深兩市總成交約 21400 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 1600 億元，1 月份日均成交額約 30100 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國國家金融監督管理總局公布，去年第四季末商業銀行不良貸款率 1.5%，較第三季末下降 0.02 個百分點；不良貸款餘額 3.5 萬億元 (人民幣．下同)，按季減少 241 億元；去年全年，商業銀行累計實現淨利潤約 2.38 萬億元，路透預算按年增長 2.3%。(信報)

4) 個股訊息

聯想集團 (992) 公布，截至去年 12 月底止第三季業績，股東應佔溢利 5.46 億元(美元 ‧ 下同)，按年下跌 21.2%，因基礎設施方案業務進行戰略重組，產生一次性重組費用。調整後盈利 5.89 億元，按年增長 36%。期內，收入創紀錄達到 222.04 億元，按年增長 18.1%。(信報)

華虹半導體 (1347) 公布，截至去年 12 月底止第四季業績扭虧為盈，股東應佔溢利 1745.4 萬元(美元 ‧ 下同)。2024 年度同期錄得股東應佔虧損 2519.9 萬元。期內，銷售收入 6.6 億元，按年升 22.4%，再創歷史新高。(信報)

中國移動 (941) 公布，何飈因工作調動原因辭任公司執行董事、首席執行官和可持續發展委員會委員的職務，自 2 月 12 日起生效。(信報)

華潤置地 (1109) 公布，截至 1 月底止一個月，總合同銷售金額約 116.5 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 0.4%；總合同銷售建築面積約 36.8 萬平方米，減少 24.6%。(信報)