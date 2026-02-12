鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-12 11:30

據《Investopedia》報導，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師認為，軟體股今年以來雖然重挫，但並未出局。

近來因市場擔憂 AI 將顛覆軟體產業，導致軟體類股遭到重擊。追蹤軟體類股的 iShares 擴展科技軟體類股 ETF(IGV-US) 自年初以來已下跌逾 20%，拖累主因包括 Intuit(INTU-US)、ServiceNow(NOW-US) 與 Salesforce(CRM-US) 等產業巨頭。

投資人年初便擔心，AI 新創公司競爭加劇，將壓縮既有業者的獲利率，且 AI 工具可能減少企業人力需求，進而抑制以席位為基礎的營收成長。上周隨 Anthropic 推出 AI 法律工具，更引爆所謂「軟體即服務末日 (SaaSpocalypse)」的拋售潮，使恐慌情緒達到高峰。

摩根士丹利分析師在周三的報告中指出，這波跌勢「範圍廣泛且缺乏區分，對商業模式或基本面的差異幾乎未加考量」。他們認為，這反而創造了進場機會。

近年來，市場屢次因 AI 發展與影響的不確定性而劇烈波動。但每一次，投資人最終都消化疑慮，推動股價再度走高。

摩根士丹利指出，若 AI 恐慌情緒消退，股價回歸其所認定的合理價值，其追蹤的 5 檔軟體股未來 12 個月內有機會翻倍。其中包括大型股 Intuit 與 Salesforce，相較周二收盤價分別有 101% 與 109% 的上漲空間。中型股方面，ServiceTitan(TTAN-US)、CCC Intelligent Solutions(CCC-US) 與 Vertex(VRTX-US) 也有望股價翻倍。

不少專家對今年軟體股的跌勢抱持懷疑態度。輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 執行長黃仁勳上周在一場活動中直言，認為 AI 會摧毀整個軟體產業是「不合邏輯的」。Jefferies 分析師周日也表示，市場悲觀情緒已達「極端」水準，並認為靈活的軟體供應商不僅能安然度過衝擊，還能善用 AI 強化競爭力。

不過，投資人如今愈來愈要求企業證明 AI 部署已對財務表現產生實質影響。微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 與亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 在最新財報中雲端業務——被視為 AI 成長的最佳指標——成長不如預期，股價因此重挫。相較之下，Meta Platforms(META-US)表示 AI 工具提升了其社群媒體廣告效益，股價大漲。

軟體公司至今仍難以說服華爾街，證明 AI 投資已轉化為具體成果。Jefferies 認為，這將是股價持續反彈的重要前提之一。