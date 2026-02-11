鉅亨網編譯陳又嘉
據《Yahoo Finance》報導，過去幾個月來，華爾街因擔憂 AI 終將顛覆整個產業，導致軟體類股遭到重創。
上周情況急轉直下，幾乎演變成「崩盤」。起因是 Anthropic 推出 Claude Cowork 工具更新，新增可執行法律、行銷、財務、數據與銷售等常見任務的外掛功能。隨後 OpenAI 也發布新產品，Anthropic 又再推一版更新。
自 1 月 29 日以來，ServiceNow(NOW-US) 股價下跌超過 22%，湯森路透 (Thomson Reuters)(TRI-US) 跌幅超過 26%，Intuit(INTU-US) 下挫逾 26%，Snowflake(SNOW-US) 下跌 18%，而 Salesforce(CRM-US) 重挫逾 20%。
市場的邏輯是，Anthropic、OpenAI 等 AI 公司可能自行開發軟體，與既有軟體商直接競爭，或讓企業更容易自行打造客製化內部系統。無論哪種情境，都可能對傳統軟體公司構成威脅。
然而，一些分析師認為，華爾街的廣泛恐慌反應過度。與其全面取代現有軟體公司，AI 更可能讓許多既有業者把 AI 能力整合進既有服務，進而更有效地滿足客戶需求。
但這並不代表所有軟體公司都能高枕無憂。
William Blair 分析師 Jason Ader 表示，「我確實認為，對軟體產業大部分公司來說，這種擔憂被誇大了。現在有點像把嬰兒和洗澡水一起倒掉的情況，軟體指數整體遭到拋售，卻沒有人仔細區分哪些公司真正面臨風險。」
他補充道，「我們需要更審慎地區分，哪些軟體公司風險較高，哪些風險較低。」
AI 取代軟體業沒那麼簡單？
自 OpenAI 在 2022 年推出 ChatGPT 以來，AI 產業確實取得重大進展。它改變了我們瀏覽網頁、撰寫電子郵件與整理會議紀錄的方式。但現在就宣布 AI 公司將成為新的企業軟體霸主，仍言之過早。
不過，只要出現挑戰既有秩序的可能性，就足以讓華爾街神經緊繃。那股不確定性助長了軟體股的拋售潮，也讓投資人轉向自認較安全的資產。
Ader 解釋道，「若長期前景的不確定性增加，投資人自然會下調估值，並思考資金輪動到較具確定性的產業，例如記憶體、晶片、資料中心基礎建設、電力、公用事業與 HVAC 系統等。」
但 AI 公司要全面碾壓既有軟體商，仍面臨多項障礙。根據摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 Keith Weiss，除非開源 AI 模型能長期提供顯著差異化優勢，否則企業不太可能把 IT 資源投入在自行開發與維護客製化軟體。
Weiss 在報告中寫道，「當企業思考是否自行撰寫程式自動化流程，或與第三方軟體供應商合作時，初期開發成本只是考量因素之一。」
他補充指出，「開源軟體 (幾乎免授權費) 已存在超過 20 年，企業早就可以自行開發應用程式，但第三方軟體市場仍在此期間蓬勃發展。」
Ader 也持相似看法，認為企業沒有必要使用 Claude Code 等工具「即興編寫」新的 CRM 系統或薪資管理系統。「如果現有系統運作良好、價格合理，企業更可能專注於自身核心能力。」
至於模型開發商是否會搶走既有軟體公司的市占率，Weiss 指出，大型語言模型 (LLM) 不太可能在資料倉儲或訊息伺服器等領域，達到與專門為這些功能打造的既有解決方案同等的效果與效率。
他認為，AI 各種功能更可能整合進既有軟體中，進一步擴展其功能與客戶價值。
此外，AI 公司要成為新一代軟體霸主，還有一個關鍵難題：資料治理 (data governance)。
企業通常對自有數據高度保護，未必願意將大量內部資訊交給 AI 模型或 AI 公司，特別是相較於那些已合作多年的軟體供應商。
儘管如此，這並不代表所有軟體公司都能安然無事。部分公司可能無法跟上 AI 快速演進的腳步，最終被市場淘汰。但那些能夠與 AI 同步進化的企業，仍有望持續成長。
