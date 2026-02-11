〈財報〉思科Q2超預期惟財測平淡 盤後大跌7%

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-12 07:41

思科系統 (Cisco Systems)(CSCO-US) 周三 (11 日) 公布 2026 財年第二季財報 ，表現優於分析師預期，但因本季 (第三季) 獲利財測僅符合預期，未帶來明顯驚喜，導致盤後股價重挫。截至發稿，跌逾 7%。

思科財測平淡，盤後股價重挫(圖：Shutterstock)

根據公司聲明，思科第二季營收較去年同期的 140 億美元成長約 10%。淨利由去年同期的 24.3 億美元，或每股 0.61 美元，增至 31.8 億美元，或每股 0.80 美元。調整後數字排除了股票薪酬成本。

Q2 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估

營收：153.5 億美元 v.s. 151.2 億美元

調整後 EPS：1.04 美元 v.s. 1.02 美元

對於第三季，思科預估調整後 EPS 為 1.02 至 1.04 美元，營收為 154 億至 156 億美元。LSEG 調查的分析師預期為每股 1.03 美元、營收 151.8 億美元。

投資人期待思科在人工智慧 (AI) 浪潮中扮演更核心角色。AI 熱潮已帶動晶片製造商與資料中心設備供應商股價上漲。

思科第二季來自超大型雲端服務商 (hyperscaler) 的 AI 基礎建設訂單達 21 億美元，顯示部分成長加速。

公司的核心網路設備業務營收年增 21%，至 83 億美元，高於 StreetAccount 調查分析師預估的 79 億美元。

思科執行長 Chuck Robbins 在財報會議上表示，「在主權客戶方面，我們並未預期 2026 財年會有實質影響。因此，我們提供的財測並不仰賴這部分的加速成長。若有進展，那將是額外利多。」

Robbins 指出，來自新雲端供應商 (neoclouds) 的營收成長，預計將在本財年下半年開始顯現，並於 2027 財年更為明顯。這些新興雲端業者不同於亞馬遜 (Amazon) 或微軟 (Microsoft) 等成熟巨頭。

另一方面，由於市場輝達 GPU 的需求強勁，記憶體價格上升，已影響多家設備廠商。Robbins 表示，思科已調漲價格，並與通路夥伴重新調整合約。

他表示，「客戶或許會在某些情況下提前採購，但我認為這不會成為我們網路業務的大趨勢。」