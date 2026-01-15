鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-15 09:45

《路透社》周三 (14 日) 引述消息人士報導，中國有關部門已通知國內企業停用約十餘家美國和以色列網絡安全軟體，核心原因是國安考量，擔憂境外軟體收集並向境外傳輸敏感 / 機密信息，威脅關鍵信息基礎設施與數據安全，這一要求契合《數據安全法》《網絡安全法》的核心原則。

此次涉及的美國網路安全軟體企業眾多，料將對包括博通、思科等旗下企業在內的多家國際網路安全巨頭產生重大影響，博通旗下 VMware 是全球知名的伺服器虛擬化、雲端管理平台供應商，在中國市場有廣泛應用，停用通知將使其失去大量中國客戶，影響其在中國的市佔率和營收。思科的 Cisco Secure 等產品長期在中國營運，此次停用也將對其在中國市場的業務佈局產生衝擊。

然而，這也為中國網路安全產業帶來了發展契機，促使中國企業加大研發投入，提升技術水平，推動國產網路安全軟體的崛起，進一步保障國家關鍵資訊基礎設施與資料安全，符合國家相關法律法規的要求。

Palo Alto Networks 以其新一代防火牆、雲端安全、終端安全等產品著稱，其核心產品如 NGFW 防火牆、EDR/XDR 等，具備應用識別、威脅防護和零信任整合的核心能力，在中國國內高端防火牆市場是標竿產品，且有官方團隊，企業級部署合規。

Fortinet 的防火牆、UTM、SD - WAN、終端安全等產品也頗受市場青睞，憑藉統一 OS + ASIC 晶片實現高性能防護，官方團隊服務金融、互聯網等眾多客戶，合規部署情況良好。

CrowdStrike 的 Falcon EDR/XDR 產品，以雲端原生終端防護、勒索攔截和自動回應為核心能力，有本地團隊，企業級訂閱制且適配等保 2.0。

此外，還有 Zscaler、Cisco Secure、Symantec、McAfee、Splunk、Cloudflare 等相關企業網路安全軟體也在停用範圍內，這些企業在各自領域都有獨特的技術優勢和市場地位，如 Zscaler 透過合作夥伴提供服務，適合跨國企業；Cisco Secure 長期在中國營運，企業級合規部署；Splunk 在金融、營運商中常用，需資料合規備案；Cloudflare 透過合作夥伴服務，適合網路企業。

博通股價周三下跌超過 4%，Palo Alto 基本持平，Check Point 小幅收高，Fortinet 下跌逾 2%，Rapid7 下跌逾 1%。

以色列網路安全軟體企業同樣受到波及。Check Point 的 Infinity 安全架構、Quantum 網關、Harmony 終端等產品，具備全端防護、統一管理和 AI 威脅情報的核心能力，在中國有官網與本地團隊，企業部署合規，深耕中國市場多年。

此外，Riskified、Orca Security、C2A Security、Perimeter 81 等以色列企業的相關網路安全軟體也在名單中，這些企業在跨境支付風控、雲端安全、車聯網 / 工業控制安全、SaaS 化零信任網路存取等領域各有專長。

專家建議，中國企業必須採取一系列應對措施。首先是清單自查，仔細檢查是否在使用上述廠商的防火牆、虛擬化、終端安全、雲端安全等產品，接著進行合規評估，對照資料安全、網路安全相關法規，評估資料出境與供應鏈風險。

在替代選項方面，專家認為中國企業應優先選擇通過等保、國密認證的本土產品，例如在虛擬化 / 雲端管理領域，可考慮深信服、華為雲端 Stack、阿里雲 ECS Bare Metal、浪潮 InCloud Rail 等。

防火牆 / 網路安全閘道可選用華為、深信服、奇安信、綠盟科技、迪普科技等；終端安全 / EDR 可關注 360 政企安全、奇安信、啟明星辰、瑞星等；雲安全 / 態勢感知可挑選安恆資訊、奇安信雲鎖、阿里啟雲安全中心、江騰衛士牌。

其次，要制定 6-12 個月的停用與遷移計劃，避免業務中斷，同步完成配置與策略遷移、員工培訓，並且關鍵資訊基礎設施運營商按要求向監管部門備案替代方案與遷移進度。

從國產替代的角度來看，中國有多家企業值得關注；浩瀚深度聚焦網路視覺化與網路安全，提供營運商、政府等流量識別、安全分析等解決方案，受惠於電信商網路擴容與安全升級需求，去年上半年營收年增率 30%，在 5G 網路視覺化領域市佔率領先，但客戶集中度較高，主要依賴高額現金營運者。

科大國創在大數據、AI 及信創領域有許多軟體與解決方案，重點服務金融、政務、能源等行業，信創業務持續放量，去年金融信創訂單年增率超過 50%，與科大訊飛等高校深度合作，技術儲備紮實，不過軟體項目交付週期較長，收入確認存在季節性風險。

佳緣科技則專注於軍工、政務領域的資安與資訊化解決方案，軍工業務佔比超 60%，客戶黏性強，受惠於國防資訊化投入成長，去年第三季營收年增 45%，但軍工訂單交付節奏受政策影響較大，業務規模較小，抗風險較弱。

此外，天源迪科、拓爾思、彩訊股份、易華錄、新開普、吉大通信、雲鼎科技、用友網絡等企業也在各自的領域積極佈局，為國產替代貢獻力量。