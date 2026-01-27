鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-27 08:20

美國總統川普週一 (26 日) 宣布，將調高對南韓進口商品的關稅稅率，自 15% 上修到 25%，南韓已經緊急派官員赴美協商。

川普在社群媒體發文表示，由於美韓貿易協議在韓國國會的批准進度延宕，將把對南韓輸入美國的商品關稅由 15% 上調至 25%，適用範圍涵蓋汽車、木材、藥品以及「所有其他對等關稅」產品。

川普怒批，南韓國會遲遲未批准相關協議，而美方早已依照交易內容迅速行動、降低對韓關稅。

受此利空消息打擊，安碩 MSCI 南韓 ETF (EWY-US) 週一盤後聞訊嚇跌超 1.7%。

南韓政府對此回應稱，尚未收到美方正式通知關於關稅調升的決定，並已表達希望盡速與華府展開協商，正在加拿大訪問的南韓產業通商資源部部長金正寬，將盡快前往華盛頓，與美國商務部長盧特尼克會面，針對相關議題進行溝通。

青瓦台發言人說：「韓國政府週二 (27 日) 上 午將召開對策會議，由政策室長主持，並召集相關部會參與。」

南韓財政經濟部也回應：「目前正在掌握美方的意向，將向美方說明南韓國會法案討論的進展等，並與美國政府保持溝通。」