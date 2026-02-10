〈房產〉高鐵軌道經濟牌雖好也有洗牌時 青埔、竹北見房價修正

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-10 17:21

由高鐵串接的軌道經濟訴求，也有禁不起房市急凍的修正，房仲業者統計實價登錄資料，2025 年全台高鐵沿線站點房價與 2024 年相比，各有漲跌幅，其中嘉義站大漲 17.7%，傲視全台，不過過去為房市熱區的桃園、新竹站周邊，卻呈現修正。

高鐵軌道經濟牌雖好也有洗牌時 青埔、竹北見房價修正。(鉅亨網記者張欽發攝)

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，房市步入修正期，區域具備生活機能或軌道經濟之餘，仍需有未來性加持，才能支撐房價漲勢。

根據統計，全台高鐵站周邊 2025 年房價比較去年同期，以嘉義站周邊房價漲勢最高，該站去年平均成交單價達 25.4 萬元，但到了今年大漲 17.7%，平均單價已接近 3 字頭，漲幅傲視全台。住商不動產嘉義故宮南院加盟店店東吳宗翰分析，嘉義站大漲主要有兩大因素，一是嘉義站先前高鐵特區雖發展多年，惟房價仍長期維持 1-2 字頭，低基期優勢下，對外地投資客與返鄉置產族群極具吸引力，亦較具漲勢空間；另外，半導體大廠實質進駐設廠，帶來未來高端人才就業紅利，讓區域房價有未來性。

另值得關注的是，各高鐵站中，以桃園、新竹站跌幅最大，其中桃園站從 2024 年的每坪 41.6 萬元，修正至 38.3 萬元，跌幅達 7.9%，為全台高鐵站之最；新竹站也從每坪 58.9 萬元下跌至 56.3 萬元，跌幅 4.4%，跌幅僅次於桃園。

賴志昶分析，兩站所在的桃園青埔、新竹竹北周邊，過去多年屬房市熱區，兩者新案成交單價屢創新高，不過歷經央行第七波信用管制、限貸令發酵，加上 2025 年為大量交屋潮，甫交屋的置產族面臨限貸因素，或是寬限期屆滿，投資人只求獲利了結，因此多有議價空間；另一方面，過去漲多區域，也因市場機制與比價效應，自住族群寧往蛋白區買房，導致高鐵核心蛋黃區交易量縮，並出現階段性價格盤整。