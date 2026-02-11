鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-11 11:08

房市景氣冷颼颼，交屋潮卻來勢洶洶，房仲業者據內政部資料，統計近年核發住宅使照宅數顯示，2025 年完工取得使照的宅數將近 14.3 萬宅，創下 1997 年以來的近 29 年新高！使照宅數的衝高，也讓房市在買氣降溫之際，面臨更大的供給賣壓。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年使照宅數呈現逐年增加的趨勢，主要是疫情後國內房市升溫，建商申請建照推案的量能也大幅成長，尤其 2021-2022 年核發住宅建照宅數連續兩年超過 17 萬宅，為近 30 多年來最大量，而一般建築工期約 3-5 年，因此 2021 - 潮 22 年合計超過 35 萬宅推案高峰，便於 2024-2027 年轉為交屋高峰，使房市賣壓沉重的說法在市場瀰漫。

張旭嵐指出，房市在景氣起伏的時期遇上大量交屋潮，難免會讓市場價量承受較大的盤整壓力，但建商在第七波打炒房後，也開始調節產能，因此去年核發住宅建照的宅數不到 14 萬棟，年減幅超過 1 成，為近 7 年來新低，在業者「減量經營」的情況下，後續新案市場將逐漸朝「消化庫存」的方向調整，後續讓利促銷的機會增加，消費者有望趁機撿便宜。

觀察各縣市 2025 年的核發住宅使照宅數，以台中市將近 27 萬宅高居全國之冠，桃園市則以約 25.7 萬宅居次；六都當中，台北市核發住宅使照宅數最少，去年全年僅 8563 宅。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中、桃園近年新興重劃區開發熱絡，尤其是海線區域，包括台中的台中港市鎮中心，以及桃園的觀音草漯、大園客運園區等地，近期完工量體可觀，促使兩市的核發住宅使照量衝高。