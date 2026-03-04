鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-04 20:10

全球黃金市場自 2022 年初以來經歷了一場幾乎前所未有的狂飆，截至今年 3 月 3 日，金價已累計飆升 161%，報每盎司 5151 美元。然而，這波長期漲勢可能正傳出警訊。

彭博首席大宗商品分析師 Mike McGlone 發文指出，黃金的牛市可能已接近尾聲，當前的歷史高位或許意味著未來數年的階段性峰值已經出現。

McGlone 的分析核心在於，支撐黃金這波熱潮的「避險需求」正隨著地緣政治格局的改變而動搖。他指出，2020 年代初的黃金熱潮主要由美國對手的壓力與不穩定局勢所推動，起點可追溯至 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭。

然而，隨著美國近期在地緣政治上取得多項進展，包括敘利亞阿薩德政權與委內瑞拉馬杜羅政權的移除，這些支撐金價的關鍵因素正在消散。

McGlone 進一步指出，如果美國對伊朗的行動最終導致政權更迭，或出現類似委內瑞拉的政治軟化局面，這將意味著黃金「地緣政治買盤」的終局。

他在社群平台 X 上寫道：「黃金的支柱正在崩塌？」，並認為伊朗引發的原油價格飆升，反而可能成為投資者拋售黃金的誘因。

從數據層面來看，金價在今年 1 月下旬曾觸及 5595 美元以上的歷史新高。McGlone 分享的圖表顯示，目前黃金現貨價格約為其 100 周移動平均線的 1.6 倍，這一比例已超過了過往壓力周期中 1.4 倍的警戒水位，這代表著金價相對於其長期趨勢而言已處於極度擴張的狀態。

此外，市場也觀察到中國 10 年期國債殖利率向 0.8% 左右下滑，這凸顯了主權殖利率下降與黃金超常表現之間的逆相關關係。