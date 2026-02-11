馬斯克豪賭太陽能 大摩看好特斯拉能源估值上看1900億美元

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-11 12:15

據《MarketWatch》報導，根據摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析，馬斯克 (Elon Musk) 計劃將特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 打造為大型太陽能生產商，可能讓公司能源事業的估值再增加 500 億美元。不過，要達成這個目標，公司勢必得大舉投資。

馬斯克計劃將特斯拉打造為大型太陽能生產商(圖：Shutterstock)

馬斯克在近期財報電話會議上表示，特斯拉計劃在未來幾年內建立 100GW 的太陽能電池產能，並將參與「從原材料到成品太陽能面板的整個供應鏈」。

‌



由 Andrew Percoco 領軍的摩根士丹利分析師，在周二 (10 日) 發布的報告中指出，若全面布局供應鏈，成本可能高達 300 億至 700 億美元。若僅投入太陽能電池製造，達成 100GW 目標則約需 150 億至 200 億美元。

無論採取哪種方案，對特斯拉而言都是重大工程。根據一項徵才資訊，公司計劃在 2028 年底前達成目標。而特斯拉今年本已規劃超過 200 億美元的資本支出，不含太陽能相關專案。

根據美國太陽能產業協會 (SEIA) 數據，美國目前每年可生產 65.1GW 太陽能模組，但太陽能電池產能僅 3.2GW。摩根士丹利則估計，美國公用事業規模的太陽能年需求約為 40GW。

太陽能電池是將陽光直接轉換為電能的裝置。目前全球絕大多數太陽能電池與模組由中國生產。

根據《彭博》報導，特斯拉已開始評估潛在生產據點，包括其位在紐約州水牛城 (Buffalo) 的現有工廠。特斯拉上個月發布首款完全自主設計與製造的太陽能板，目前與 Solar Roof 一同在水牛城廠生產。

Percoco 預估，若建立完整且垂直整合的太陽能營運模式，特斯拉每年可創造 250 億美元的穩定營收，幾乎是其 2025 年能源發電與儲能事業收入的兩倍。此外，該事業還可為公司帶來數十億美元的稅收抵免。

整體而言，摩根士丹利認為，太陽能計畫可望為特斯拉能源事業的股權價值增加 200 億至 500 億美元。目前分析師估計該部門價值為 1,400 億美元，或約每股 40 美元，占其每股 415 美元目標價的 10%。若計入潛在增值，能源事業估值最高可能達到 1,900 億美元。

Percoco 表示，「我們認為，若能建立垂直整合的太陽能與儲能業務，將帶來可觀的價值創造與成長機會，因此投入資本擴充太陽能產能是合理的。」

不過，摩根士丹利指出，特斯拉規劃中的產能僅有「部分」將用於美國公用事業市場，以補強現有業務。大部分產能將鎖定太空資料中心，馬斯克與其他人士認為，這是因應人工智慧 (AI) 對能源電網帶來壓力的解方。