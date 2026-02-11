鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-11 10:13

據《MarketWatch》報導，2026 年開年以來，全球金融市場已出現多項歷史性發展，而投資人在過去一周又見證了其中之一。

根據 Bespoke Investment Group 分析，標普 500 指數史上首次在不到一周的時間內，從超買區間快速轉為超賣，隨後又回到超買區間。

Bespoke 團隊周二表示，「在標普 500 的歷史上，從未出現過指數在一周或更短時間內，從超買轉為超賣、再反轉回超買。你剛剛見證了歷史！」

這段歷史性劇烈波動始於 2 月 2 日。當天，軟體股的拋售潮開始升溫——部分市場人士將這波跌勢戲稱為「軟體即服務末日 (Saaspocalypse)」。當時，標普 500 仍處於超買區間，Bespoke 與多數分析師將「超買」定義為高於 50 日均線一個標準差。

到了 2 月 5 日，指數已跌至低於 50 日均線一個標準差，進入超賣區間。但根據道瓊市場數據，在 2 月 9 日收盤時，標普 500 又因創下 11 月以來最強的連續兩日漲幅，重新回到超買區間。

這種劇烈來回的震盪，只是標普 500 近期高度波動行情的最新一章，該指數一直難以有效、持續地突破 7,000 點關卡。

去年 12 月初，標普 500 曾收在高於 50 日均線 1.5 個標準差的位置，但不到一周便跌回均線之下。再過 3 個交易日，又重返超買區間。1 月的行情同樣反覆。指數在馬丁．路德．金恩紀念日長周末前收於超買區間，但在 1 月 20 日市場重新開盤後，又跌回 50 日均線下方。

Bespoke 分析師指出，「撇開玩笑不談，過去三個月標普 500 出現的歷史性來回震盪，不僅反映市場無法有效突破 7,000 點，也顯示逢低買進的心態，仍深植於投資人心理。」

今年以來，投資人也目睹多項市場顯著變化，包括白銀與黃金價格先大漲後大跌，以及羅素 2000 小型股指數出現強勁的超額表現。