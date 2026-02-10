鉅亨網編譯段智恆 2026-02-10 21:10

中國電商與科技巨擘阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 周二 (10 日) 宣布推出一款專為機器人設計的人工智慧 (AI) 模型，正式切入被稱為「實體 AI」(Physical AI)的快速成長領域，顯示全球大型科技公司正加速布局結合 AI 與實體裝置的應用場景。

不只聊天機器人！阿里巴巴要讓AI真的「動起來」(圖：REUTERS/TPG)

這款新模型名為 RynnBrain，主要用途是協助機器人理解周遭的實體世界，並進行物件辨識與環境判讀。阿里巴巴旗下達摩院發布的示範影片顯示，一具機器人可辨識水果並將其放入籃中，表面看似簡單的動作，實際上涉及複雜的人工智慧系統，必須同時處理物體辨識與動作控制等能力。

機器人被視為「實體 AI」的重要組成之一，該概念泛指仰賴人工智慧運作的實體設備，包括自駕車等應用。隨著中國與美國在科技領域競逐領先地位，實體 AI 已成為中國重點發展方向之一。

科技產業對此領域的前景普遍看好。輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳便是最看好實體 AI 的代表人物之一，並曾表示人工智慧與機器人將帶來數兆美元規模的成長機會。對阿里巴巴而言，RynnBrain 的推出，讓公司得以切入機器人市場，也延續其在 AI 領域的布局動能。阿里巴巴近年推出的通義千問 (Qwen) 系列模型，被視為中國目前最先進的 AI 模型之一。

阿里巴巴並非唯一投入實體 AI 模型開發的科技企業。全球多家大型科技公司正著手打造所謂的 AI「世界模型」，以支援機器人與相關應用。輝達已推出多款用於機器人訓練與運行的模型，統一納入「Cosmos」品牌；Google(GOOGL-US) DeepMind 則開發了 Gemini Robotics-ER 1.5，作為其在該領域的解決方案。

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克同樣是機器人領域的重要推動者之一，並正為特斯拉的人形機器人 Optimus 設計專屬的人工智慧系統。市場普遍認為，在人形機器人領域，中國的發展速度已領先美國，多家企業計畫於今年擴大生產規模。