根據印度共同基金協會 (AMFI) 與世界黃金協會 (WGC) 的最新數據，印度黃金 ETF 在 2026 年 1 月見證了前所未有的投資熱潮。該月份淨流入額達到 2405 億盧比，較前一月份 (12 月) 的 1164.7 億盧比翻倍成長。

印度1月黃金ETF流入額創歷史新高 首度超越股票基金(圖:shutterstock)

這項數據最令人注目的焦點在於，黃金 ETF 的月流入額有史以來第一次與股票共同基金 (1 月約 2403 億盧比) 持平甚至略微勝出。這反映出印度投資者的心態轉變，不再僅將黃金視為傳統避險工具，而是將其視為主流的資產配置對象。相較之下，股票基金雖然維持連續 59 個月淨流入，但 1 月流入額較前月下滑了約 14%。

市場分析指出，此波湧入主要受到金價修正與宏觀經濟不確定性的驅動。金價在 2025 年至 2026 年初強勢上漲後，近期從高點回落約 2% 至 8%，為投資者創造了理想的進場時機。此外，地緣政治風險、美元走軟以及全球央行的穩定需求，均支撐了黃金的吸引力。

報酬率來看，黃金表現亮眼。過去 1 年，受歡迎的 Nippon India ETF Gold BeES 報酬率高達 73.52%，遠超同期 Nifty 50 指數的 9.38%。

專家指出，投資者在多元化的投資組合中維持約 10% 至 20% 的黃金配置，利用其作為對沖通膨與貨幣多元化的工具，有助於增強資產組合的韌性。