鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-09 13:10

全球記憶體互連晶片龍頭瀾起科技 (688008-CN) 今 (9) 日正式登陸港股，首日開盤報每股 168 港元，較 106.9 港元發行價暴漲 57.17%，每手 (100 股) 帳面獲利達 6111 港元，截至午間收盤上漲 50.15% 至每股 160.5 港元。

國際資本瘋搶！全球記憶體互連晶片龍頭瀾起科技港股首秀飆57% 市值衝破2000億港元(圖取自瀾起科技官網)

本次發行獲國際資本熱捧，香港公開發售 707.3 倍超額認購，國際配售獲 37.67 倍認購，最終以發行價區間上限定價，並引進阿里巴巴、摩根大通等基石投資者，募資總額約 69 億港元。

‌



所謂基石投資者，是指在 IPO 階段承諾以發行價認購一定數量股份、並接受 6 個月至 12 個月鎖定期的機構投資者，這意味著無論上市後股價表現如何，相關股份短期內不得出售。重量級機構願意以較大規模資金鎖定一年，通常被視為對公司基本面和長期成長邏輯的強力背書。

身為全球最大記憶體互連晶片供應商，瀾起科技 2024 年以 36.8% 市佔率佔據業界首位，其 PCIe Retimer 晶片市佔率居全球前二，CXL MXC 晶片技術更屬國際首創。

瀾起科技客戶涵蓋英特爾、超微、三星等重量級企業，深度綁定全球 AI 資料中心建設浪潮，2024 年公司營收達 36.39 億元，淨利 13.41 億元，在伺服器產業週期波動中展現穩健獲利能力。



瀾起科技此次赴港上市是該公司繼 2019 年登陸科創板後，建構「A+H」雙融資平台的關鍵行動。以發行前 A 股 162.18 元收盤價計算，瀾起科技在港股發行價折讓約 41%，反映港股市場對晶片設計企業的風險定價更趨謹慎。

但機構認購熱度揭示深層邏輯。《彭博資訊》指出，主權基金與長線基金訂單達發行規模數倍，凸顯國際資本對 AI 算力基礎建設領域的長期看好。

AI 資料中心建置推動伺服器向高容量記憶體配置升級，帶動記憶體介面晶片需求激增。

招商證券指出，今年全球記憶體供給仍將偏緊，資本正從消費性電子轉向算力、記憶體等確定性賽道。近期國科微、中微半導體等國產晶片廠商密集漲價，部分產品漲幅超 80%，產業景氣度持續攀升。



瀾起科技的爆發式成長映射出中國半導體產業的結構性機會。全球晶片龍頭將產能朝向 AI 高階晶片傾斜，導致通用晶片產能緊張延續至 2027 年。

在此背景下，中國國產替代進程提速，兆易創新完成「A+H」雙重上市強化儲存佈局，明 (10) 日愛芯元智半導體也將登陸港交所衝刺「邊緣 AI 晶片第一股」。

值得關注的是，瀾起科技五大核心競爭力構築護城河：持續技術創新形成複利效應、深度用戶洞察驅動研發、世界級供應鏈管理、全通路銷售網路及品牌溢價能力。