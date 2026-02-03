鉅亨網新聞中心 2026-02-03 13:30

隨著中共二十屆四中全會審議通過關於「十五五」規劃（2026 至 2030 年）的建議全文發布，香港特首李家超宣布，為全面對接國家戰略，特區政府將首次制定香港自身的「五年規劃」。此舉被視為管治思維的重大變革，旨在擺脫過去相對短期的施政框架，轉向更高維度的長期發展布局。

香港將制定首個「五年規劃」深化科創經貿布局(圖:shutterstock)

中國「十五五」規劃建議中，明確支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，並支持香港建設國際創新科技中心及打造國際高端人才集聚高地。李家超指出，香港自身的五年規劃將就這些重點領域進行更細緻的部署，涵蓋教育、醫療、房屋及青年發展等社會配套。為此，他將領導跨局、跨部門的專班進行統籌，確保香港與國家發展同頻共振。

在政策利好的背景下，香港資本市場表現活躍。本港新股市場持續暢旺，四檔新股同日上市且股價悉數收升。其中，採用 18C 章上市的滴普科技 (01384-HK) 表現最為亮眼，首日收盤大漲 1.5 倍；而八馬茶業 (06980-HK) 收升近 87%。同時，大陸科創板也推出了「科創成長層」並迎來首批企業上市，進一步強化金融支持科技創新的勢能。