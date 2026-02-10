鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-02-10 14:40

此案於 1 月 26 日提交至美國國際貿易法院 (CIT)，比亞迪的四家美國子公司在訴狀中主張，現行法律並未授權行政部門徵收邊境稅，並指出《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 的文本中並未出現「關稅」或任何同義詞。

雖然比亞迪目前未在美國銷售乘用車，但其在加州蘭開斯特 (Lancaster) 設有卡車工廠，聘雇約 750 名員工，且其美國業務涵蓋巴士、商用車、電池及能源儲存系統，需進口大量零組件並因此支付高額關稅。比亞迪表示，提起獨立訴訟是為了確保在法院裁定關稅非法時，能保住獲得退款的權利。

此訴訟與目前正在美國最高法院審理的歷史性案件《V.O.S. Selections 訴美國案》密切相關。該案涉及金額高達 1,330 億美元，核心爭議在於總統是否能引用 1977 年的《IEEPA》法案，在未經國會明確授權的情況下，以國家緊急狀態為由大規模課稅。

目前最高法院已針對此關稅案進行了超過 91 天的審議，這已遠超一般「快速審理」案件的時程。法律專家分析，這種延遲反映了大法官內部對「重大問題原則」(Major Questions Doctrine) 的適用存在分歧。大法官們正權衡這項原則是否應延伸至涉及國家安全或外交的事務中。