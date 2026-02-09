〈港股盤後〉恒指強勢反彈重上二萬七 AI與晶片股領漲

鉅亨網新聞中心 2026-02-09 16:41

港股市場周一 (9 日) 展現強勁動能，主要指數集體走高。恒生指數全天漲 1.76%，收報 27,027.16 點，時隔多日重回 27,000 點大關之上。恒生科技指數與國企指數分別上漲 1.34% 及 1.52%。全天大市成交金額擴大至 2,551.4 億港元，顯示資金入市意欲回升。

恒指強勢反彈重上二萬七 AI與晶片股領漲(圖:shutterstock)

市場情緒轉好主要受上周五美股大漲及大宗商品止跌回升帶動。晶片股成為全場焦點，新股瀾起科技首日掛牌一度暴漲逾 63%。高盛報告預測，2026-2027 年全球記憶體市場將經歷史上最嚴重的供應短缺，強勁的伺服器需求將支撐市場格局。同時，電力設備股全天強勢，東方電氣飆升超過 14%，主因是美國數據中心建設熱潮引發「用電荒」，市場預期國內燃氣輪機產能有望補充美國缺口。

AI 應用概念股大幅拉升，智譜一度飆升逾 40% 並創上市新高，金山雲、美圖公司等紛紛走強。大金融板塊中，中國平安漲近 5% 領銜內險股。此外，隨著金價重新站上 5,000 美元 / 盎司，黃金股集體回暖，紫金礦業漲逾 5%。

展望後市，港股仍具支撐因素。中國央行已連續 15 個月增持黃金，截至 1 月末儲備達 7419 萬盎司，這對資源類權重股構成長遠利好。機構分析指出，隨著春節臨近，市場期待「紅包行情」的延續，持股過節被部分投資者視為上策。