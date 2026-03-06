〈港股盤後〉政策利多與財報行情共振 恒生科技指數強彈逾3%

鉅亨網新聞中心 2026-03-06 16:43

港股市場周五 (6 日) 強力反攻，主要指數高開高走。截至收盤，恒生指數上漲 1.72%，報 25,757.29 點，恒生科技指數大漲 3.15%，報 4,947.50 點，國企指數上漲 2.09%。市場情緒顯著回暖，科技與生物醫藥板塊成為領漲火車頭。

政策利多與財報行情共振 恒生科技指數強彈逾3%(圖:shutterstock)

盤面上，「京東系」個股表現最為亮眼。京東集團 2025 年第四季營收略超預期，且 AI 技術在搜尋與物流領域深度落地，帶動其股價漲逾 9%，京東物流更因自動化紅利及盈利確定性提升暴漲 22.98%。生物醫藥板塊集體走高，主要受惠於 2026 年《政府工作報告》首度將該產業列入國家「新興支柱產業」，藥捷安康收盤飆漲 43.53%，榮昌生物亦漲逾 10%。

此外，國家發改委強調深化「人工智能 +」行動，預計「十五五」末 AI 相關產業規模將破 10 兆元，激勵美圖公司等 AI 應用股走強。

本次大反彈的核心驅動力來自估值修復與政策支持。恒生科技指數此前經歷五個月調整，回調幅度超過 27%，其最新市盈率僅約 20.2 倍，處於歷史極低位置。隨著財報季展開，互聯網巨頭如嗶哩嗶哩實現全年轉盈，驗證了 AI 作為「第二增長曲線」的實力，打消市場對盈利的擔憂。

同時，ETF 資金持續逆勢搶籌，恒生科技 ETF 易方達（513010）已連續 18 日獲資金淨申購。

展望後市，機構多持積極看法。光大證券認為，港股已形成「超賣估值窪地 + 資金逆勢搶籌 + AI 基本面向上 + 回購加碼」的四重底部特徵，風險收益比顯著優化。隨着 3 月中下旬年報披露進入高峰，市場利空有望出盡。