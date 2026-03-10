鉅亨網新聞中心 2026-03-10 16:43

港股指數周二 (10 日) 在地緣政治局勢緩和的背景下集體噴發，恒生指數全天大漲 2.17% 或 551.44 點，收報 25,959.90 點，逼近兩萬六大關，恒生科技指數漲 2.40%，收報 5,060.53 點，重新站回 5000 點上方，國企指數則上漲 1.50%，收報 8,710.26 點。

市場情緒的回暖主要受到宏觀消息推動。據報導，美國總統川普宣布對伊朗戰事「基本結束」，風險市場情緒隨之迅速回升，避險資金重新流向風險資產。此外，南向資金展現出極高的配置熱情，單日狂買超過 370 億港元，刷新歷史紀錄，顯著支撐了大盤的漲勢。

盤面上，大型科技股扮演反彈先鋒，騰訊控股表現尤為搶眼，收盤大漲 7.27%，成交額高達 314.76 億港元。阿里巴巴、百度、京東與美團等互聯網龍頭亦悉數走高。近期爆火的「OpenClaw」概念持續燃燒，AI 應用股集體飆升：MiniMax 股價大漲 22.37%，其新推出的語音與音樂模型功能推動其 Token 調用量蟬聯榜首；智譜盤中市值一度突破 3000 億港元，當日收漲近 13%。

受 1-2 月中國集成電路出口額同比增長 68.9% 的利好提振，半導體股午後拉升。天數智芯飆漲 30.18%，股價創歷史新高；中芯國際錄得 5.51% 的漲幅。寧德時代交出亮眼成績單，2025 年淨利潤大增 42.28% 至 722 億元，並擬派發逾 315 億元的現金紅利，激勵股價收漲 9.34%。

隨著國際油價因戰事緩和而大幅回落，此前受追捧的石油與能源股陷入低迷。石油股全線走低，中國石油股份跌 3.57%，中國海洋石油跌 1.60%。煤炭及金屬板塊亦隨之調整，中煤能源跌逾 3%。