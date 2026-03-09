〈港股盤後〉中東局勢推升油價 恒指兩萬五失而復得 能源與新能車板塊逆勢走強

鉅亨網新聞中心 2026-03-09 16:32

受中東戰火持續及地緣政治局勢動盪影響，港股市場周一 (9 日) 波動劇烈。恒生指數大幅低開，早段一度跌逾 850 點並跌破兩萬五大關，低見 24906 點，隨後跌幅收窄，最終收盤報 25408.46 點，下跌 1.35%。恒生科技指數收報 4941.73 點，微跌 0.12%，國企指數則跌 0.54%，報 8581.46 點。全日大市成交額急增至 3923.3 億港元。

中東局勢推升油價 恒指兩萬五失而復得 能源與新能車板塊逆勢走強(圖:shutterstock)

能源與煤炭板塊今日表現最為強勁。由於美、以、伊軍事衝突可能推升全球滯脹風險，原油價格一度飆升近 30%，WTI 與布蘭特原油雙雙創下 2022 年 6 月以來新高。石油股中，山東墨龍暴漲 25.06%，中國海洋石油漲 3.31%，中國石油股份漲 2.31%。

‌



煤炭股集體上揚，兗煤澳大利亞大漲 8.54%，兗礦能源與中國旭陽集團均漲約 3.89%。分析指出，地緣衝突推高能源替代需求，加上進口煤成本偏高，為煤價提供了支撐。

與能源股的強勢相反，航空股因燃油成本（占總成本 30%-40%）大幅上升而集體走低，國泰航空跌逾 5%。此外，中東相關航班取消率近期顯著上升。

科網股走勢分化，美團 - W 漲 2.41%，但阿里巴巴 - W 與騰訊控股分別下跌 1.53% 及 0.58%。值得一提的是，AI 概念股 MiniMax 逆市爆升超過 23%，股價一度觸及 1000 港元高位。新能源汽車板塊也展現韌性，小鵬汽車 - W 漲 5.65%，比亞迪股份漲 3.54%。

個股動向方面，科濟藥業 - B 今日正式納入港股通，股價應聲大漲 28.06%；而遭調出港股通名單的德林控股則重挫 25%。今日上市的三隻新股表現不一，其中優樂賽共享大幅跌超 43%。