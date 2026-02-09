袁志峰 2026-02-10 04:50

今日推介 - 中生製藥 (1177, $6.60), 目標價 $7.20, 止損價 $6.30

【袁志峰專欄】電訊股逆市下跌

1) 股市前景

周一港股上揚，成交平穩，南向資金轉淨賣出，主要減持盈富基金 (2800)。從估值及資金流向分析，港股前景向好，恒指跌穿 26000 點機會不大，建議投資者長線買入。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開 423 點，全日高位窄幅震盪，早盤漲幅曾收窄至 319 點，午後一度擴大至 552 點，收報 27027 點，升 467 點或 1.8%。成交額按日增 3% 至 2551 億元，1 月份日均成交額 2721 億元。

港股通南向資金轉淨賣出約 19 億元。騰訊 (700)、南方恒生科指(3033) 及小米 (1810) 錄得 18.0、6.4 及 2.1 億元淨買入。盈富基金 (2800)、恒生國指(2828) 及快手 (1024) 錄得 45.6、10.0 及 2.0 億元淨賣出。2 月以來累積淨買入約 542 億元，1 月淨買入約 690 億元。

恒指升 1.8%，成份股 70 升 18 跌。信達生物 (1801) 漲逾 7%，為升幅最大藍籌。泡泡瑪特 (9992) 及紫金礦業 (2899) 漲逾 5%。中國平安 (2318) 漲逾 4%。滙豐 (5)、友邦保險(1299)、中國人壽(2628) 及新鴻基地產 (16) 漲逾 3%。金沙中國 (1928) 及銀河娛樂 (27) 漲近 3%。港交所 (388)、中銀香港(2388)、中信股份(267)、中國宏橋(1378)、中國神華(1088)、農夫山泉(9633)、安踏體育(2020) 及周大福 (1929) 升逾 2%。中國電信 (728)、中國移動(941) 及快手 (1024) 跌逾 2%，為跌幅最大藍籌。中國聯通 (762)、中石油(857) 及電能實業 (6) 跌逾 1%。

恒生科指升 1.3%，收報 5417 點，成份股 25 升 5 跌。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988) 及網易 (9999) 升逾 1%，騰訊 (700) 及百度 (9888) 升逾 2% 及 3%。快手 (1024) 跌逾 2%，為跌幅最大成份股。中芯國際 (981) 漲逾 4%，為升幅最大成份股。華虹半導體 (1347) 及京東健康 (6618) 漲逾 3%。阿里健康 (241)、小鵬汽車(9868)、地平線機器人(9660) 及攜程 (9961) 升逾 2%。比亞迪 (1211) 及騰訊音樂 (1698) 升逾 1%。

板塊方面，電訊及石油股逆市下跌。晶片、內險、黃金、礦產及濠賭股跑贏大市，漲幅居前。中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 升逾 4% 及 3%。中國平安 (2318) 及中國人壽 (2628) 升近 5% 及 4%，中國財險 (2328) 及中國太保 (2601) 升逾 3%。紫金礦業 (2899) 及招金礦業 (1818) 升逾 5% 及 4%。五礦資源 (1208) 及洛陽钼業 (3993) 升逾 5% 及 3%。美高梅中國 (2282) 升逾 4%。金沙中國 (1928) 及銀河娛樂 (27) 升近 3%。

周一上証指數高開 0.9%，早段漲幅曾收窄至 0.7%，隨後穩步上揚至收盤，以全日高位收市，收報 4123.09 點，升 1.4%。深証成指升 2.2%。科創 50 指數升 2.5%。滬深兩市總成交約 22500 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 1000 億元，1 月份日均成交額約 30100 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

彭博引述知情人士透露，因擔心投資過度集中和市場波動風險，中國監管部門近期引導金融機構控制其持有的美國國債規模，並讓部分美債敞口較高的銀行削減持倉。(信報)

4) 個股訊息

紫金礦業 (2899) 董事會會議審議通過《公司三年 (2026-2028 年) 主要礦產品產量規劃和 2035 年遠景目標綱要》，到 2028 年，公司的資源儲量、主要礦產品產量、銷售收入、資產規模、利潤等綜合指標排名進一步提升，銅、金礦產品產量進入全球前 3 位。(信報)