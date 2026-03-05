〈港股盤後〉恒指收漲0.28% 科指跌0.69% 電力設備股強勢上漲

今日市場最矚目的焦點在於電力設備股。東方電氣全天強勢，收盤大漲 17.62%。根據消息，該公司獲得加拿大客戶 20 台 50MW 燃氣輪機發電機組的里程碑式訂單，單價達 2 億元人民幣，毛利率高達 40-50%，獲花旗銀行大幅上調目標價。此外，受美國史上最大規模電網擴容項目推動，市場看好具備技術與成本優勢的中國企業出口前景，哈爾濱電氣與上海電氣也分別錄得 9.95% 及 15.76% 的顯著漲幅。