〈港股盤後〉恒指收漲0.28% 科指跌0.69% 電力設備股強勢上漲
鉅亨網新聞中心
港股市場周四 (5 日) 主要指數表現分化，截至收盤，恒生指數收漲 0.28%，報 25321.34 點，恒生科技指數下跌 0.69%，收報 4796.33 點，國企指數下滑 0.38%，報 8451.43 點。全日市場聚焦電力設備及生物醫藥板塊，而建築材料與油氣服務板塊則面臨較大拋售壓力。
今日市場最矚目的焦點在於電力設備股。東方電氣全天強勢，收盤大漲 17.62%。根據消息，該公司獲得加拿大客戶 20 台 50MW 燃氣輪機發電機組的里程碑式訂單，單價達 2 億元人民幣，毛利率高達 40-50%，獲花旗銀行大幅上調目標價。此外，受美國史上最大規模電網擴容項目推動，市場看好具備技術與成本優勢的中國企業出口前景，哈爾濱電氣與上海電氣也分別錄得 9.95% 及 15.76% 的顯著漲幅。
油氣設備與服務股午後出現下挫，山東墨龍跌逾 15%。主因是伊朗方面澄清並未封鎖荷姆茲海峽，消息導致原油期貨漲幅收窄，引發相關個股回吐。同時，受避險情緒影響，中信證券指出在中東衝突背景下，黃金表現優於美元，油運週期也將進一步強化。此外，建築材料板塊全線走低，西部水泥重挫 26.6%。
生物醫藥與創新藥概念今日表現亮眼，榮昌生物漲超 7%，德琪醫藥 - B 更是暴漲 22.15%。儘管京東健康今日下跌 6.22%，但 2026 年政府工作報告提出的醫保參保長效機制及商業健康保險等利好政策，仍為該板塊提供了中長期支撐。
展望後市，中金公司分析認為，目前中國股市仍被全球主動資金顯著低配，隨著科技實力躍升，A 股與港股資產有望重獲全球資金青睞。中國銀河證券則指出，市場已從指數行情轉向「結構性α行情」，建議投資者關注漲價避險、紅利資產及新質生產力等主線。
