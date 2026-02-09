鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-02-09 16:30

中國 A 股三大指數周一 (9 日) 強彈大漲作收，上證指數(SSEC) 終止連 2 日跌勢，一開盤便重新站回 4100 點之上，創業板指也開高走高。

滬指周一收高 1.41% 至 4123.09 點，深證成指 (SZI) 收紅 2.17% 至 14208.44 點，創業板指收漲 2.98% 至 3332.77 點，滬深兩市合計成交人民幣 2 兆 25 元，較上一交易日放量 1038 億元。

‌



大盤方面，市場熱點快速輪動，全市場超 4600 檔個股上漲，AI 應用類股持續拉升，引力媒體、榮信文化、中文線上、海看股份、掌閱科技、歡瑞世紀漲停；化工族群反覆活躍，閏土股連 2 日漲停，紅太陽、華爾泰、海翔藥業、亞邦股份漲停；光電概念表現活躍，協鑫整合連 4 日漲停，TCL 中環也在 4 天內出現第 2 根漲停板；算力硬體概念集體走強，天孚通訊漲停創歷史新高；商業航太概念股亦表現強勢，中超控股、頂固集創、杭蕭鋼構漲停。

下跌族群方面，油氣股走勢較弱，通源石油、潛能恆信震盪下挫。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 4609 檔股票上漲，756 檔下跌，平盤 108 檔。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 137 檔股票漲幅在 9% 以上，6 檔股票跌幅在 9% 以上。

消息面上，2026 年春節，一場由騰訊、阿里巴巴、字節跳動、百度為主導的「AI 紅包大戰」正在上演，活動總投入超 40 億元。

此外，中國財政部和稅務總局日前發佈《關於調整光伏等產品出口退稅政策的公告》提出，自 2026 年 4 月 1 日起，取消光伏等產品加值稅出口退稅。業內人士表示，成本增加倒逼提價，行業有望迎來價格微調，海外採購商也許會加快鎖定現有訂單，市場短期備貨需求升溫，部分環節貨源趨緊，有望帶動行業供需格局階段性調整。

銀河證券表示，當前 A 股行情反映宏觀經濟總量與 A 股市場之間的動態關係。從宏觀層面看，去年中國經濟總量修復的跡象顯現，但 2026 年修復節奏仍需要時間。從行業結構對宏觀總量的支撐分析，仍呈現明顯「新舊轉向」加速的結構性特徵。其次，A 股存在顯著的春節「日曆效應」。在 2016 年至 2025 年間歷史規律看，春節前，資金偏好向高股息、消費、防禦類股集中，大盤風格表現占優，隨著春節將至，A 股市場逐步修復回暖，有望出現「節前躁動」，節後 A 股上漲機率偏高，資金轉向中小型股，週期風格和成長風格表現更優。

廣發證券表示，展望未來一至兩個月，A 股很可能迎來一段「天時地利人和」的上漲機會。從歷史看，2 月及春節前後是「春季躁動」日曆效應最強階段。市場高勝率、中小型股占優。自上而下來看，在 1 月底披露完畢的 2025 年年報預告中，低預期、虧損或負增公司數量佔比均較 2024 年再創新高。隨著這些負面資訊落地和逐步消化，市場本月開始「輕裝上陣」，對基本面的負面衝擊告一段落。

中信建投則說，外部衝擊影響有限，市場情緒已充分釋放，調整較為到位，建議持股過節，景氣端重點關注 AI 算力、化工、電力設備與儲能。