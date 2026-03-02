鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-03-02 16:30

中國 A 股三大指數周一（2 日）集體開低。早盤窄幅整理，滬指午前翻紅轉漲。中國石油 (601857-CN) 漲停帶動滬指午後漲幅擴大，創指也一度轉漲。

上證綜指周一漲 0.47%，報 4,182.59 點；深證成指跌 0.2%，報 14,465.79 點；創業板指跌 0.49%，報 3,294.16 點。

滬深兩市成交總額為人民幣 3.0207 兆元，較前一交易日增加 5,326 億元。

東方證券認為，上周末中東地緣衝突升級，該事件在預期之內，2 月以來謹慎樂觀的觀點亦得到市場驗證。

東方證券稱，展望 3 月，市場將先抑後揚，中期維持橫盤震盪格局。短期內地緣衝突升級擾動風險偏好，但在風雲突變的國際形勢中始終保持戰略定力越來越得到市場認可，是中長期風險評價下行的主要表現。如果指數短期出現低點，投資人無需過度擔憂，震盪向上格局不會輕易改變。

中信建投認為，近期內外部擾動因素有所增多，多空力量仍在拉力角逐，A 股春季行情預計進入尾聲，市場由上行期轉向震盪階段。

美以上周六聯合對伊朗發動軍事打擊，中東局勢驟然升級。目前荷姆茲海峽被關閉，全球能源供應鏈面臨中斷風險。