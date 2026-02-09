2026-02-09 14:00

自 2025 年初以來，美元匯率已大幅貶值約 10%，這場動盪不僅反映了經濟數據的波動，更揭示了美國國際信譽的深層裂痕。《經濟學人》分析報導稱，長期以來，美元被視為全球避險天堂，然而當前的威脅卻如同恐怖電影般「源自房子內部」。

美元下跌壓力加劇 經濟學人：最大問題始於美國自己。(圖:shutterstock)

隨著川普政府推行強硬的關稅政策並翻轉數十年的貿易自由化傳統，美國政府本身的決策已成為市場不安的主要根源，導致美債在股市拋售潮中不再發揮避險功能，反而出現殖利率上升的異常現象。

即將接掌聯準會帥印的凱文 · 華許（Kevin Warsh）將接手一個極其脆弱的局面。儘管華許過去曾以鷹派立場著稱，但近期為了迎合政治現實而轉向鴿派，這種立場的搖擺以及他與白宮之間神祕的政治連結，讓外界對聯準會的獨立性感到憂心。

華許早在 2010 年便曾公開警告，美元的特權地位並非與生俱來，必須靠穩健的財政與貨幣政策來鞏固，如今他正身處自己當年預言的風暴中心。

全球投資者的行為模式也發生了質變。各國央行外匯存底中的美元佔比，已從高點跌至 57%，取而代之的是日元、加幣及黃金。更嚴峻的是，外國私人資本已從穩健的債務證券轉向波動巨大的風險資產，如美國科技股。

當科技巨頭的獲利增長停滯，且美國資產的回報率不再領先全球時，美元便失去了維繫投資者忠誠度的基礎。

真正的變化，藏在對沖行為之中。愈來愈多海外投資人雖仍持有美國資產，卻選擇對沖美元曝險，等同於在市場上拋售美元。關稅政策宣布後，這類對沖活動明顯升溫，未來一年可能出現一波接一波的調整潮。

與此同時，其他已開發國家公債殖利率上升，正逐步縮小與美國的利差，削弱美債的相對吸引力。一旦大型、長期資金開始系統性降低對美國資產的配置，美元恐將承受更難以逆轉的壓力。

美元真正的危機在於，其吸引力已過度依賴於「美國資產跑贏世界」的單一假設。一旦美國股市失寵，資金流入、資產價格飆升與美元走強的良性循環將轉變為相互削弱的惡性循環。