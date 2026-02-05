鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-02-05 12:14

許多台灣人誤以為不具美國身份即可免除美國贈與稅，資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）提醒，這類認知可能導致巨大的稅務風險 。非美國人士若贈與美國境內的有形財產，如房地產，即便不具美國稅務居民身分，仍須按 18% 至 40% 的累進稅率申報並繳納贈與稅 。

資誠強調，非美國人並不享有「統一終身免稅額」，僅能適用年度免稅額，且受贈配偶是否為美國公民，也會決定是否適用無上限的婚姻扣除額 。對於有跨國資產安排的家族，應提早盤點資產類型與居留意圖，以免誤入全球資產課稅地雷 。

資誠美國業務負責人蘇宥人指出，美國稅法對非美國人士的課稅關鍵在於資產「在哪裡」與「贈與什麼」 。若是轉移位於美國境內的「有形財產」，例如不動產，便屬於美國課稅資產 。雖然贈與美國公司股票等「無形資產」在多數情況下可豁免，但投資人常將兩者混淆，導致申報錯誤 。

此外，大眾常將所得稅稅務居民與「贈與稅居民（domicile）」混為一談，但兩者是獨立的判定標準 。贈與稅居民的認定取決於是否有長期居留美國的意圖及家庭重心 。一旦被認定為贈與稅居民，其「全球資產」的贈與都可能納入美國課稅範圍，而非僅限於美國境內資產 。

在稅率計算上，非美國人士適用與美國人相同的 18% 到 40% 累進稅率 。然而，最大的差異在於非美國人士沒有可使用的「統一終身免稅額」，因此贈與金額一旦超過年度免稅額，就必須繳稅 。在夫妻間的贈與方面，只有當「受贈配偶」具備美國公民身份時，才可享有婚姻扣除額無上限的優惠；若配偶非美國公民，則僅能適用較高額度的年度免稅額 。

申報實務上，贈與人須填報 Form 709 。若受贈人為美國稅務居民，且單年度收到的贈與公允市價超過 10 萬美元，受贈人亦須填報 Form 3520 進行資訊揭露 。雖然 Form 3520 不需繳稅，但若漏報，最高可能面臨按贈與金額一定比例計算的罰款 。