鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-04 16:06

電梯大樓有其生活起居的便利性，成為許多購屋族的熱門選擇。房仲業者整理台北市近一年電梯大樓平均總價最低的十大路段，數據顯示，北投區溫泉路以平均總價 1017 萬元居冠，而中山區林森北路與萬華區康定路則分居二、三名，前三名路段電梯大樓平均總價都在 2000 萬元以內。

台北市北投區溫泉路近一年平均總價約 1017 萬元，是台北市電梯大樓最實惠的路段。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，溫泉路鄰近捷運新北投站，休閒生活機能成熟，但位於地勢較偏的山腰地帶，加上多以小坪數與屋齡較高的物件為主，因此總價相對親民。

不過，陳金萍提醒，北投溫泉路由於毗鄰山腰、道路狹小，交通、生活機能受限，且區內多為溫泉旅宿型建物，消費者購屋時需評估是否符合自身需求。

此次統計中，台北市中山區共有三條路段上榜，其中林森北路以平均總價 1412 萬元位居第二，也是榜上交易最熱絡的路段。陳金萍分析，中山區交通便捷、生活機能佳，且以 20 坪以下的中古電梯大樓為交易主力，相較其他蛋黃區入場門檻較低，深受首購、小資和通勤族群青睞，儘管近一年政策縮緊影響買氣，仍有穩定自住需求支撐。

萬華區康定路以平均總價 1844 萬元位居第三，且平均屋齡僅 17.1 年，成為榜上屋齡最年輕的路段。陳金萍解釋，由於萬華區長期以老舊公寓為主，在新電梯大樓供給有限的情況下，少數屋齡較新、純住宅規劃且管理完善的電梯大樓，成為自住買方主要選擇，帶動成交量集中於特定社區，使得平均屋齡較低。

相比中山、松山及信義區多以小坪數交易為主，第九名的內湖區文德路平均坪數達 38.3 坪，為榜上最大坪數。陳金萍表示，文德路鄰近內湖科技園區與商辦聚落，區域生活機能完整、交通便利，使科技業家庭的自住需求強勁，帶動大坪數電梯住宅成交。另一方面，內湖區距離台北市中心較遠，房價也相對市中心來得親民，因而上榜。