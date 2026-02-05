鉅亨網編譯余曉惠
日經亞洲 (Nikkei Asia) 周四 (5 日) 引述知情人士說法報導，由於全球記憶體供給短缺且價格高漲，包括惠普 (HPQ-US)、戴爾 (DELL-US)、宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW) 在內的個人電腦 (PC) 龍頭廠，首次考慮採購中國製的記憶體晶片。
路透引述日經的報導指出，惠普已經開始對中國 DRAM 大廠長鑫存儲 (CXMT) 的產品進行認證，讓供應選項更多元。
根據報導，惠普將持續監測市場情況直到今年年中，如果供應短缺持續且價格上升，惠普可能會開始為非美市場採購長鑫存儲的晶片。
此外，鑒於記憶體價格今年可能持續上漲，戴爾也正在對長鑫存儲的 DRAM 產品進行認證。
由於美光 (MU-US)、三星電子與 SK 海力士正優先把產能分配給 輝達 (NVDA-US)、Google(GOOGL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等人工智慧 (AI) 客戶，PC 製造商開始把中國供應商視為潛在後備來源，儘管認證不代表產品一定獲得採用。
日經指出，這波供應緊縮正在改變供應鏈格局，各品牌變得比以往更依賴中國的代工廠協助採購記憶體，例如宏碁、華碩已要求生產夥伴研究這類方案。
報導指出，中國記憶體製造商長鑫存儲與長江存儲 (YMTC) 正在快速擴充產能，並開始供貨給國內科技公司。
