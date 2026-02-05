鉅亨網編譯余曉惠 2026-02-05 15:50

路透引述日經的報導指出，惠普已經開始對中國 DRAM 大廠長鑫存儲 (CXMT) 的產品進行認證，讓供應選項更多元。

根據報導，惠普將持續監測市場情況直到今年年中，如果供應短缺持續且價格上升，惠普可能會開始為非美市場採購長鑫存儲的晶片。

此外，鑒於記憶體價格今年可能持續上漲，戴爾也正在對長鑫存儲的 DRAM 產品進行認證。

由於美光 (MU-US)、三星電子與 SK 海力士正優先把產能分配給 輝達 (NVDA-US)、Google(GOOGL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等人工智慧 (AI) 客戶，PC 製造商開始把中國供應商視為潛在後備來源，儘管認證不代表產品一定獲得採用。

日經指出，這波供應緊縮正在改變供應鏈格局，各品牌變得比以往更依賴中國的代工廠協助採購記憶體，例如宏碁、華碩已要求生產夥伴研究這類方案。