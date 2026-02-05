鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-02-05 16:20

根據中國工信部近日公布的最新數據，去年中國造船業三大指標－完工量、新接訂單量及手持訂單量連 16 年穩居全球首位。這項成就不僅彰顯中國高端裝備製造實力的跨越式提升，更標誌著造船業正從規模擴張邁向高品質發展的新階段。

面對國際市場的風雲變幻，中國造船業展現強勁韌性，即使 2025 年全球市佔率較往年略為調整，但新接訂單量仍高達 10782 萬載重噸，佔全球總量的 69%，遠超過南韓的 21.6% 跟日本的 6.2%。

‌



中國船舶工業協會秘書長李彥慶指出，經過數十年積累，中國已成為全球造船業的絕對引領者，在 18 種主要船型中有 16 種新接訂單量冠居全球，6 家骨幹船企躋身全球前十強。

值得關注的是，中國造船業的優勢不僅體現在數量上，更在於技術突破與產業升級。

在智慧化領域，AI 技術已深度融入設計、生產、物流全鏈條，透過「智慧大腦」優化調度，倉儲效率提升 200%，車間產能成長 25%。

中國國產第二艘大型郵輪「愛達 · 花城號」工程進度超 91%，較首製船建造週期縮短近 8 個月，印證了數位化變革的顯著成效。

綠色轉型表現同樣亮眼，全球首艘採用新一代雙燃料動力系統的 LNG 運輸船「天山號」順利交付，單日減碳超 10 噸，中國主流船型已全面涵蓋綠色技術，為全球航運減排提供「中國方案」。

在國際競爭層面，中國造船業在美中貿易摩擦中頂住壓力。儘管美國曾推出針對中國船舶的港口稅政策並試圖重振本土造船業，但雙方最終達成暫緩協議。

南韓則趁機擴大市佔率，但增幅仍落後中國。分析師認為，中國造船業憑藉著完整的產業鏈聚落如長三角、環渤海產業群、強大的配套能力及持續的技術創新，已形成難以撼動的競爭優勢。

去年中國船舶出口額突破 550 億美元，年增 27%，手持訂單量達 2 兆 7442 萬載重噸，相當於未來 3-4 年的生產任務。

隨著「十五五」規劃推進，業界將進一步聚焦核心技術攻關，強化關鍵設備自主研發。