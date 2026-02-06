7成上班族年關手頭緊！92%會發紅包預算1.2萬 預估年終獎金會領「這數字」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-02-06 11:31

根據 yes123 求職網最新調查，馬年春節九天連假帶動消費熱潮，儘管 91.7% 的勞工計畫發紅包，平均總金額達 12,328 元，微幅高於去年，但受到通膨與凍薪影響，高達 71.6% 的人坦言年前手頭吃緊 ，上班族預估馬年年終獎金平均為 3.7 萬元 。發言人楊宗斌指出，景氣雖復甦但受制於生活開支增加，受薪階級財務壓力沉重，呼籲發紅包應量力而為 。

7成上班族過年手頭緊！92%會發紅包預算微升至1.2萬、最怕親友問「這件事」。（圖：shutterstock)

馬年春節假期長達九天，上班族生活規劃豐富。yes123 求職網調查顯示，勞工過年期間前三大活動分別為「與親友聚餐」(55.3%)、「返鄉探親」(54.2%) 及「補眠」(52.9%) 。此外，也有 25.1% 的人打算趁連假「上網找工作」 。

在花費部分，上班族預估春節九天總預算平均達 32,997 元，換算每日開銷約 3,666 元 。

紅包作為年節最大筆支出，今年 91.7% 的上班族有發放計畫，平均總預算為 12,328 元，較蛇年的 11,901 元略增 。發放對象主要為父母與長輩 (79.3%) 。

然而，在預算縮減的族群中，86.6% 歸咎於「生活開銷變大」，72.1% 則是因為「公司沒加薪」 。送禮方面，64.8% 的上班族有送禮計畫，平均預算約 5,334 元，最受歡迎的禮品為糕餅、零食及水果禮盒 。

儘管有過節計畫，卻有 71.6% 的勞工感到手頭吃緊 。面對缺錢窘境，80.2% 的人選擇「打工賺錢」自救，55.1% 則會向「父母長輩借錢」 。

上班族預估馬年年終獎金平均為 3.7 萬元，若剔除自認領不到的 22.7% 受訪者，平均值則提升至 4.8 萬元 。值得注意的是，高達 93.3% 的人表示，若年終不如預期，將直接降低過年消費意願 。

春節聚會往往也是壓力來源。調查顯示，上班族最怕被親戚問到「薪水多少」(45.1%)、「在哪上班」(44%) 及「年終獎金幾個月」(43%) 。而在團圓飯期待度上，「烏骨雞湯」(34.9%)、「佛跳牆」(33.8%) 及「醉雞」(32.8%) 位居期待年菜前三名 。