2026-02-05

根據經濟部最新發布的 2025 中小企業白皮書數據顯示，台灣新設立之中小企業存活 4 至 5 年的比率超過 70%，遠高於坊間流傳僅 1% 的存活率謠言。統計顯示 2020 年新設立之企業在 2024 年仍有 77.4% 持續營運，顯示企業經營韌性極強。安永聯合會計師事務所新創暨創新產業負責人呂倩雯強調，雖然新創企業具備高成長潛力與高風險，但若能掌握資金規畫與股權架構二大核心關鍵，將能顯著提升長期經營的成功率。

打臉創業存活率僅1%魔咒？經部白皮書證實達7成 專家指2關鍵提升成功率。（鉅亨網資料照）

根據 2025 中小企業白皮書統計，2020 年新設立的中小企業共 108301 家，至 2024 年度經營年數在 4 至 5 年之間的家數仍有 83829 家，計算後存活率高達 77.4%。這項數據有力地反駁了市場上關於新創企業第 1 年僅 10% 存活、5 年內剩 1% 的負面傳聞。

呂倩雯指出，新創企業要從初期走向穩定成長，商業模式的耐受度是基本功，而後續的資金鏈管理與股權布局則是決定成敗的關鍵轉折點。

在資金規畫方面，新創公司應根據達成下一階段里程碑所需時間，精準估算募資金額。呂倩雯建議募資時程應搭配短中長期計畫，通常以 18 至 24 個月為一週期，並預留約 6 個月的緩衝期以確保資金充裕。

募資情境可分為市場導向的商業化策略，以及研發導向的技術量產策略，兩者對資金需求的估算邏輯各異。此外，具備核心技術與不可替代價值的團隊，在爭取股權投資時將更具競爭優勢。股權架構則是另一大營運核心，新創公司需妥善平衡經營權與所有權，透過員工認股、特別股及股權分段釋出等工具進行管理。