鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-02-04 18:55

市場逐漸消化華許將接任 Fed 主席預期心理，台股今 (4) 日強勢翻紅，新台幣兌美元匯率在土洋拉鋸下，走勢相對震盪，午後匯價豬羊變色，一度升上 31.5 元附近，終場又翻貶，以 31.577 元作收，微幅貶值 0.7 分，台北與元太外匯市場總成交值萎縮至 19.485 億美元。

〈台幣〉土洋大戰振盪1.36角！股匯不同調 微貶收31.577元。(鉅亨網資料照)

新台幣兌美元今天開盤價為 31.6 元，在外資偏向匯出的影響下，匯價早盤最低來到 31.639 元，但午盤過後，出口商伺機進場拋匯，帶動匯價一度升抵 31.503 元，盤中上下振幅多達 1.36 角，終場則以近乎平盤的 31.577 元作收，小貶 0.7 分。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數小跌 0.02%，日元與韓元均重挫 0.65%，新加坡幣貶值 0.15%，新台幣與人民幣均微幅走貶。

台股今天開低，一度跌逾 250 點，台積電、台達電熄火，但聯發科、鴻海相對有撐，資金湧向 PCB、記憶體、面板族群，台股寫下 33 千金股新紀錄，終場大盤上漲 94.45 點，收在 32289.81 點。

美國周一公布 ISM 製造業指數，暌違一年來首度回到擴張區間，大幅跳升至 52.6，遠高於市場預期，不過，華府政治僵局導致部分政府停擺，原訂於周五公布的關鍵每月就業報告將不如期發布，原定稍晚公布的職缺數據也已延後。